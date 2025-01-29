الكلمة الأخيرة .. "خطوة رسمية" من ضمك تحسم جدل انتقال نكودو إلى الأهلي

أحد الأسماء التي ارتبط بالنادي الأهلي..

اتخذ مسؤول ضمك خطوة مهمة؛ في ظل ارتباط النجم جورج كيفين نكودو، جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم، بالانتقال إلى عملاق جدة الأهلي.

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الأهلي وضع نكودو ضمن خياراته؛ لتعزيز مركز "الجناح الأيسر"، الذي يُعاني من نقصٍ كبير في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وطالب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي؛ بتدعيم 3 مراكز بشكلٍ عاجل، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهي: "الظهير الأيسر ووسط الميدان والجناح الأيسر".

وحسم الراقي صفقة الظهير الأيسر بالفعل، بالتعاقد مع ماثيو دامس، قادمًا من صفوف نادي آيندهوفن الهولندي؛ ليتبقى له صفقتي متوسط الميدان والجناح الأيسر.