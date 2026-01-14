"غيروا القوانين لمصلحة الأهلي وسرقوا المباراة منا" .. شاموسكا ينفجر بعد هزيمة التعاون أمام الراقي

التعاون حل ضيفًا على الأهلي اليوم الأربعاء، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبينما كانت النتيجة تتجه للتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خطف الراقي الفوز ومن ثم الثلاث نقاط بفضل ضربة جزاء، سددها المهاجم الإنجليزي إيفان توني بنجاح في الدقيقة 14+90 من عمر المباراة.

الكولومبي روجر مارتينيز افتتح التهديف للضيوف أولًا في الدقيقة 1+45 بفضل ضربة جزاء، لكن الظهير زكريا هوساوي نجح في إدراك التعادل للراقي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 14+90، اقتنص المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدف الفوز بفضل ضربة جزاء، تحصل عليها زميله المدافع التركي ميريح ديميرال.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 31 ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متساويًا في النقاط مع النصر والتعاون، لكن الثنائي الأخير يظل متفوقًا بفارق الأهداف.