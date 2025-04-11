"لا تبالغ في الإشادة بنجمك يا يايسله ورحيل هذا اللاعب سيكون دربًا من الجنون!" .. رياض محرز يلخص أداء الأهلي الممل أمام الرائد

الأهلي يفوز مع "علامات استفهام" كثيرة..

اتخذ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطوة جديدة، في معركة إنهاء دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ في "المربع الذهبي".

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هذه الخطوة الجديدة؛ تمثلت في فوز الأهلي (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ثنائية الأهلي في شباك الرائد؛ جاءتا عن طريق فرانك كيسييه - من ركلة جزاء - وجابري فيجا، في الدقيقتين 28 و66 من عمر المباراة.

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وبهذه النتيجة.. انتزع الأهلي "المركز الرابع" مؤقتًا، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية؛ وذلك بفارق الأهداف فقط؛ حيث يمتلك كل منهما 52 نقطة، مع مباراة أقل للأخير.

أما الرائد.. تجمد عند النقطة 18 في المركز "الثامن عشر (الأخير)"، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على الرائد في مسابقة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة..