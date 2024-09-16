"يحارب نجومه ويتحدث دون عمل!" .. ماتياس يايسله يواصل قتل منظومة الأهلي أمام برسبوليس

الأهلي يخطف انتصارًا بشق الأنفس..

دشن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عودته إلى البطولات القارية، مساء اليوم الإثنين؛ بفوز صعب على برسبوليس الإيراني.

الأهلي فاز (1-0) على برسبوليس، بملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

هدف الأهلي الوحيد؛ سجله النجم الإيفواري المتألق فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من الساحر الجزائري رياض محرز.

وهذه هي المشاركة الآسيوية الأولى للراقي، منذ نسخة عام 2021، والذي ودع فيها دور المجموعات، بفوزين مقابل 3 تعادلات، وهزيمة قاسية أمام استقلال طهران الإيراني، بهدفين مقابل خمسة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الصعب على برسبوليس، مساء اليوم الإثنين..