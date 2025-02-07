رياض محرز يعود إلى "نسخته القديمة" قبل النصر .. ومهارة جالينو لم تفد الأهلي أمام "سذاجة" الفتح

الأهلي يحقق 3 نقاط لكن بدون أي مستوى..

بأقل مجهودٍ ممكن وبمساعدة من المنافس؛ حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "3 نقاط" جديدة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الأهلي فاز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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ثنائية الأهلي في شباك الفتح جاءتا من "ركلتي جزاء"، سجلهما إيفان توني، مهاجم الفريق الأول، في الدقيقتين 17 و62؛ وذلك في مباراة شهدت طردين لحسين قاسم وسعد بالعبيد، ثنائي النموذجي والراقي على التوالي.

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وبهذه النتيجة.. رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 38، في المركز "الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد الفتح عند النقطة العاشرة، في المركز الثامن عشر "الأخير".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على الفتح، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي..