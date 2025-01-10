مقولة البلطان تتحول إلى "لعنة" على الشباب .. والأهلي يحسم الكلاسيكو بـ"فوضى تريم" ولمسة زيدان

الأهلي يحسم كلاسيكو الشباب في الجولة 14 من دوري روشن..

كلاسيكو رائع يفي بوعوده، استطاع الأهلي أن يحسمه بالفوز على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وتقدم إيفان توني بالهدف الأول سريعًا في الثانية 42، ثم أضاف جابري فيجا وسعد بالعبيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 13 و48، فيما قلص الشباب الفارق بهدف أحرزه ميريح ديميرال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72، فيما وقع مصعب الجوير على الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة، في المركز السادس.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأهلي والشباب في كلاسيكو الجولة الرابعة عشرة..