نسخة مرعبة للأهلي: يايسله يخلع عباءته المفضلة .. والشباب دفع فاتورة "منبوذ" إنزاجي ويحتاج لمدرب الإنقاذ!

لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد، الشباب يعاني والأهلي يستعرض عضلاته، فنشاهد الراقي يحقق انتصارًا عريضًا من معقل الليوث بنتيجة (5-2)، على ملعب إس إتش جي ارينا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاءت خماسية الأهلي عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).

ورفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، ليواصل مزاحمة الهلال على الصدارة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 19 نقطة، في المركز الرابع عشر.

ماذا حدث في مباراة الأهلي والشباب؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..