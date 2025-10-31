عبر ماجد الفهمي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي، خلال مباراة فريقه ضد الرياض، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
طلب بنقل مباراة الأهلي ضد الاتفاق إلى اليونان .. المتحدث الرسمي للراقي ينفجر غضبًا بعد التعادل أمام الرياض
- Getty Images Sport
الأهلي يتعادل مع الرياض بركلة جزاء قاتلة
أهدر فريق الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تعادل أمام ضيفه الرياض بهدفٍ لمثله، في المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء بجدة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.
ورغم السيطرة الميدانية الواضحة للراقي طوال فترات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، إلا أن الفريق عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف مبكرة، وسط تألق حارس مرمى الرياض الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة من الثنائي رياض محرز وإيفان توني.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل السلبي، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي انبرى لها المهاجم الإنجليزي إيفان توني بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه هدف التقدم وسط فرحة كبيرة من جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات الملعب.
لكن فرحة "الراقي" لم تدم طويلًا، إذ شهدت الدقائق الأخيرة دراما مثيرة حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق الرياض بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إثر لمسة يد داخل المنطقة، لينجح اللاعب توزي في تنفيذها بثقة في الدقيقة 90+11، معدّلًا النتيجة إلى 1-1 ليخطف نقطة غالية لفريقه في الرمق الأخير.
وتوترت الأجواء في اللحظات الحاسمة من اللقاء، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأهلي زياد الجهني عند الدقيقة 102 نتيجة تدخل عنيف في منتصف الملعب، ليكمل الفريق الجداوي ما تبقى من الوقت بعشرة لاعبين وسط غضب واضح من الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان تجاه الحكم وبعض لاعبي الفريق بسبب تراجع الأداء وفقدان النقاط المتكرر.
بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، مواصلًا سلسلة النتائج غير المقنعة بعد تعادله للمرة الرابعة هذا الموسم، ما زاد من قلق الجماهير التي كانت تأمل في رؤية الفريق منافسًا قويًا على الصدارة منذ الجولات الأولى.
في المقابل، نجح الرياض في اقتناص نقطة ثمينة خارج الديار، رفعت رصيده إلى 7 نقاط صعد بها إلى المركز الثاني عشر، محققًا واحدة من أبرز نتائجه هذا الموسم، بعد أداء قتالي منظم خاصة في الدقائق الأخيرة.
"علينا نقل مبارياتنا إلى اليونان"
الفهمي انتقد لجنة الحكام بشدة، بسبب اختياراتها وأداء الحكام في مباريات الأهلي، على الرغم من أنه اجتمع بها من قبل.
وقال الفهمي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عقب انتهاء المباراة: "لا يوجد أكثر من هذا الاستفزاز التحكيمي، لا يمكننا تحمل هذا، خاطبنا لجنة الحكام، وبعد أن جلست معهم عرفت الوضع الآن".
وأضاف: "هذه ركلة الجزاء لا يُحسب في اليونان، علينا أن ننقل مباراتنا أمام الاتفاق في اليونان".
"أنتظر الأراء التحكيمية .. ونحن الأكثر تضررًا من التحكيم"
المتحدث الرسمي واصل: "بعد احتساب ركلة جزاء على إيبانيز مدافع الفريق، أنتظر التعليقات، هل كان هناك تكبير للجسد، أم اليدين في وضعهما الطبيعي".
واستطرد قائلًا: "في كل موسم يكون هناك إحصائيات بالبرامج نجد الأهلي متصدر في التضرر التحكيمي، ونتحمل سوء النتائج، وتفاوتها ولا نتحمل أكثر من التحكيم".
وتابع: "لا ندعي المظلومية، وخاطبنا في البداية، وتعمدنا أن نتريث عدم إصدار بيان، حتى نجلس مع التحكيم، وهذه هي النتيجة في النهاية".
وأنهى الفهمي تصريحاته قائلًا: "ركلة الجزاء التي لم تحتسب لجالينو اللجنة ترى أنها بلنتي على أن الجميع اتفق على أنها ركلة جزاء، وقررنا أن يكون كل الحكام لمبارياتنا أجانب، ولكن بهذا السوء لا يوجد حكم سينفع معنا سواء محلي أو أجنبي".
موسم الأهلي 2025-26
دخل فريق الأهلي الموسم الرياضي 2025-2026 بروح جديدة وطموح متجدد، عاقدًا العزم على استعادة مكانته التاريخية كأحد أعمدة الكرة السعودية. ومنذ انطلاق الموسم، بدا واضحًا أن "الراقي" يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري انعكست إيجابًا على نتائجه وأدائه داخل الملعب.
وجاءت البداية مثالية بعدما تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليعلن مبكرًا عن جاهزيته للمنافسة على جميع البطولات هذا العام. فبعد فوزه الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، واصل الفريق تألقه في النهائي أمام النصر، حيث نجح في خطف اللقب بركلات الترجيح عقب مواجهة مثيرة شهدت تفوقًا تكتيكيًا واضحًا من الجهاز الفني وانضباطًا كبيرًا من اللاعبين في الميدان.
في دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الأهلي سلسلة من المباريات القوية التي عكست مزيجًا من الطموح والخبرة. بدأ الفريق مشواره بانتصار صعب على نيوم بهدف دون رد، قبل أن يصطدم بتعادلات أمام الاتفاق والهلال في مواجهتين شهدتا مستوى فنيًا عاليًا وندية كبيرة.
لكن الفريق سرعان ما استعاد توازنه بانتصار مهم على الحزم بثنائية نظيفة، ما أعاد الثقة إلى المجموعة وأكد جاهزية الأهلي للاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى، مدعومًا بدعم جماهيري ضخم في مدرجات "ملعب الإنماء" بجدة.
وفي دوري أبطال آسيا "النخبة"، واصل الأهلي عروضه القوية، بعدما قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير (4-2) في واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم، قبل أن يخرج بتعادل صعب أمام الدحيل القطري (2-2) في الجولة الثانية.
وفي الجولة الثالثة، قدم "الراقي" عرضًا كاسحًا على أرضه أمام الغرافة القطري، ليفوز برباعية نظيفة أكدت جاهزيته للمنافسة القارية وأبرزت قوته الهجومية بقيادة الثنائي إيفان توني ورياض محرز.
على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الأهلي مسيرته بثقة، متأهلًا إلى دور الثمانية بعد فوزه المريح على الباطن بثلاثية دون رد، ليضرب موعدًا جديدًا مع القادسية في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين مجددًا هذا الموسم.
أما على الصعيد الدولي، فقد تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، في مباراة كشفت عن حجم التنافسية العالية التي يواجهها الأهلي خارج الديار، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح من حيث الأداء والتنظيم.
ورغم بعض التعثرات المحلية، أثبت الأهلي أنه يسير بثبات نحو استعادة بريقه، حيث خرج متعادلًا مع الشباب (1-1) في الجولة الخامسة من الدوري، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النجمة بهدف دون رد في الجولة التالية، وأخيرًا تعادل مرة أخرى أمام الرياض بهدف لمثله، بالجولة السابعة.