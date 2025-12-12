"نحس" نجم الأهلي عملة نادرة! .. إصابة تربك حسابات يايسله في "ودية" الرجاء المغربي

وتعرض الجهاز الفني للأهلي، لصدمة بعد إصابة زياد الجهني، متوسط ميدان الفريق، في الشوط الأول من المباراة الودية أمام الرجاء المغربي، والتي تقام على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر الراقي في جدة.

واضطر ماتياس يايسله، لإجراء تبديل اضطراري، بسحب زياد الجهني، بسبب الإصابة، ودخول فهد الرشيدي، في ظل تحضيرات الراقي لعودة منافسات دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه ماتياس يايسله، على تجربة فقدان خدمات بعض اللاعبين الذين يستعدون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، على غرار الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، الجناح الجزائري رياض محرز.

ودفع يايسله بتشكيل أساسي يضم "عبد الله عبده في حراسة المرمى، يزن مدني، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس، أتانجانا، زياد الجهني، إنزو ميلوت، ماتيوس جونسالفس، ويندرسون جالينو، إيفان توني.