الأهلي والاتحاد | رسالة العميد "لا تأمن طعنة الدقيقة 90" .. ويايسله يرفض هدية كانتي وورطة كبرى تسعد الهلال!

دوري روشن يزداد اشتعالًا بعد جولة الديربيات

قمة كروية باحت بأسرارها المثيرة، انتزع فيها الاتحاد تعادلًا مع الأهلي بنتيجة (2-2)، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن جولة الديربيات، في الأسبوع السادس والعشرين من دوري روشن السعودي.

الأهلي تقدم بهدف روجر إيبانيز في الدقيقة 51، ورد موسى ديابي بهدف التعادل للاتحاد، بالدقيقة 74، فيما وقّع آيفان توني على ثاني أهداف الراقي بالدقيقة 82، قبل أن ينتزع كريم بنزيما هدف التعادل بالدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة من 26 مباراة، ليحافظ على صدارة جدول دوري روشن السعودي، بفارق 5 نقاط عن الهلال "الوصيف" بـ57 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس بـ49 نقطة.

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