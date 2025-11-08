الأهلي يسخر من الاتحاد بـ"4 كلمات" .. وماتياس يايسله: جدة دائمًا خضراء!

"كانت مواجهة لا تصدق" .. هكذا وصف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الفوز المثير على الاتحاد، في ديربي جدة، ليعلنها "خضراء".

وحقق الأهلي، فوزًا على مضيفه الاتحاد، بهدف نظيف سجّله رياض محرز، في الدقيقة 55، ليحسم ديربي جدة "المئوي"، والذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 11 نقطة، في المركز الثامن.