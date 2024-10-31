الاتحاد ينتقم من الأهلي في الديربي..

الجميل في عالم الساحرة المستديرة، أنها تعطي دائمًا اللاعبين والأندية "فرصة جديدة"؛ لرد الاعتبار وتعويض الهزائم ضد المنافسين.

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هذا ما حدث للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي عوض خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي، في آخر مباراتين؛ وذلك خلال الديربي الساخن الذي جمع بينهما، مساء اليوم الخميس.

الاتحاد فاز (1-0) على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هدف العميد الاتحادي الوحيد، سجله المهاجم السعودي المخضرم صالح الشهري، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول؛ بعد تمريرة رائعة من الجناح الفرنسي موسى ديابي.

وبهذه النتيجة.. واصل الاتحاد الضغط على الهلال بقوة؛ حيث رفع رصيده إلى النقطة 24 في "المركز الثاني"؛ متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الزعيم "المتصدر"، والذي سيخوض هو الآخر ديربي ساخن مساء الجمعة، أمام النصر.

أما الأهلي.. تجمد عند النقطة 11، في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"؛ حيث أنه قد يتراجع كثيرًا، مع نهاية مباريات الجولة التاسعة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الصعب على الأهلي، مساء اليوم الخميس، في ديربي جدة الكبير..