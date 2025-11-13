"يايسله صار أكثر جرأة مع روي بيدرو" .. الأهلي يقترب من تكرار سيناريو النصر "المثير للجدل" مع إيفان توني

وانتقل إيفان توني إلى صفوف الأهلي في صيف 2024، قادمًا من برينتفورد، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، بعقد لمدة أربعة مواسم.

وفي الموسم الماضي، شارك إيفان توني في 44 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا، منها 23 هدفًا، حل بها وصيفًا في ترتيب هدافي دوري روشن، بفارق هدفين فقط عن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي.

ووقع توني على 6 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، منها هدفًا ضد الهلال في نصف النهائي، ليقود الأهلي للفوز بنتيجة (3-1)، كما سجل هدفًا في كأس الملك.

أما عن الموسم الجاري، فإن إيفان توني شارك في 15 مباراة، مكتفيًا بـ5 أهداف في 7 مباريات بدوري روشن، و4 أهداف بكأس الملك، وهدفًا في السوبر، وآخر في كأس الإنتركونتينينتال، كما أنه خاض 3 مباريات في دوري النخبة الآسيوية، واكتفى بصناعة تمريرة حاسمة.

ويعتمد توني في أهدافه مع الأهلي، بنسبة كبيرة، على التسجيل من علامة الجزاء، والتي نجح فيها بنسبة 100%، علمًا بأنه سجل 18 هدفًا من ركلات جزاء، من أصل 41 هدفًا في مسيرته مع الأهلي حتى الآن، أي بنسبة 43% من إجمالي أهدافه.