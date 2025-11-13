"يايسله صار أكثر جرأة مع روي بيدرو" .. الأهلي يقترب من تكرار سيناريو النصر "المثير للجدل" مع إيفان توني

وفي هذا السياق، أشاد مشعل العتيبي، بالدور الذي يقدمه المدير الرياضي روي بيدرو مع الأهلي، في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه منذ سنوات طويلة، لم يظهر أي شخص داخل النادي لتوضيح الأمور، وكانت المعلومات غائبة دومًا، واليوم نجد بيدرو يتحدث عن الجهاز الطبي وإصابات اللاعبين وملف المدرب يايسله، موجهًا الشكر لبيدرو على تحدثه لوسائل الإعلام.
من جانبه، تحدث الإعلامي عبد الرحمن العامر، عن الأدوار التي يؤديها المدير الرياضي روي بيدرو وخطته مع الأهلي للمرحلة المُقبلة، والتي يمكن أن نستعرضها في النقاط التالية..
* العمل على تأسيس إدارة رياضية بالكامل، من تحليل بيانات وخلافه من المهام.
* جميع الصلاحيات ممنوحة لبيدرو، من أجل النقاش مع ماتياس يايسله.
* بيدرو يرى أن بقاء يايسله هو الأهم حتى نهاية عقده، وخلال تجربته السابقة مع الأندية، فهو يمتنع عن تغيير المدربين في وسط الموسم، والثقة كبيرة في يايسله وما حققه من نتائج.
* بيدرو يتواجد في مقر الأهلي منذ العاشرة صباحًا على الثانية عشرة بعد منتصف الليل، علمًا بأن المدير الرياضي السابق كان يتواجد لمدة 4 ساعات فقط.
وأشار العامر إلى أن وجود روي بيدرو، جعل ماتياس يايسله أكثر جرأة في اتخاذ القرارات، على غرار ما حدث في مباراة الديربي أمام الاتحاد، عندما قرر استبعاد إيفان توني من القائمة.