ليلة لن ينام بها إيفان توني "حزنًا" رغم "الهاتريك" .. وماتياس يايسله أراد مكافأة صالح أبوالشامات أمام النجمة فتحول لـ"فريسة" لجماهير الأهلي!

أبرز ملامح انتصار الأهلي برباعية أمام النجمة..

في ليلة بدى في بدايتها أن الأهلي سيعاني كثيرًا، نجح في الأخير في إسقاط النجمة برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لاعبو الراقي تسابقوا في البداية على "الرعونة" في إنهاء الهجمات، وسط التنظيم الدفاعي للنجمة، حتى نجح الخصم في الوصول لمرماهم بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بفضل البرازيلي لازارو.

لكن الأهلي عاد للقاء من جديد في بداية الشوط الثاني، فكانت البداية بهدف الفرنسي فالنتين أتانجانا في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يتكفل إيفان توني في إحراز الثلاثية الأخرى "هاتريك" في الدقائق 69، 87 و4+90.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 53 ليرتقي لوصافة جدول الترتيب، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر "الثالث"، ومتأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر"، لكن العالمي والزعيم خاضا مباراة أقل.

أما النجمة، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 على إثر إشهار الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر في وجه لاعبه فيليبي كاردوسو، فقد تجمد رصيده عند ثماني نقاط، محتلًا المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والنجمة، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • ليلة تجددت بها أحزان إيفان توني

    "هذا رجل لا يهدر الجزائيات" .. عبارة تُردد منذ سنوات في ظل إجادة المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ محترف الأهلي، تسديد الضربات الجزائية التي لا تصد ولا ترد.

    مؤخرًا في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس"، سُئل الإنجليزي عن سر إتقانه الجزائيات، فكان رد: "لقد أهدرت ضربة قبل سنوات، ويومها لم أنم من الحزن، وقررت بعدها التدرب عليها بشكل أكبر حتى لا أكرر الإهدار مرة أخرى".

    لم تمر خمسة أيام تقريبًا على تلك التصريحات، وها هو توني يهدر اليوم أمام النجمة، ضربة جزاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، حيث تصدى له الحارس البرازيلي فيكتور براجا.

    براجا لم يتألق أمام تسديدة الإنجليزي، بقدر ما نفذها الأخير بطريقة سيئة للغاية؛ ضعيفة في وسط المرمى، ما سهل مهمة حارس النجمة.

    إيفان توني عوّض جماهير الأهلي بعد هذا الإهدار، ونجح في إحراز ثلاثية "هاتريك"، منها هدف من ضربة جزاء أخرى في الدقائق الأخيرة، احتفل بتسجيله مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن يهدر جزائيتين".

    لكن رغم الهاتريك، بدى الحزن واضحًا على وجه توني بعد إطلاق صافرة النهاية، حيث وقف في وسط الملعب، وكأنه يحاسب نفسه، وسط رسائل متفرقة من زملائه لمواساته.

    صالح أبوالشامات .. أراد يايسله مكافأته فتحول لـ"فريسة"!

    صالح أبوالشامات الاسم الذي يفرض عليك الوقوف أمامه في كل مرة .. سواء لم يشارك، حيث تبدأ التساؤلات "لماذا لا يمنحه الألماني ماتياس يايسله فرصة؟!"، أو عندما يحضر، إذ يبدأ الحديث عن مدى انخراطه في الفريق وخدمة الجماعة على مصلحة المهارات الفردية!

    اليوم أمام النجمة عاد صاحب الـ23 عامًا للمشاركة أساسيًا مع الراقي لأول مرة بعد غياب، وهذا ما طالب به الجمهور طوال الفترة الماضية، رافضين تهميش موهبة تعد مستقبل الكرة السعودية.

    وقد دفع به يايسله كمهاجم ثاني بجوار الإنجليزي إيفان توني مع منحه حرية الحركة، في ظل الاعتماد على الجزائري رياض محرز على الطرف الأيمن والبرازيلي جالينو على الطرف الأيسر.

    هذه العودة تأتي بعدما ألمح يايسله في أحد مؤتمرات الصحفية الأخيرة إلى "عدم جدية" أبوالشامات في المران وعدم قتاله على الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، مرجعًا لذلك سبب تهميشه طوال الفترة الماضية.

    ويبدو أن الموهبة السعودية استوعبت الدرس جيدًا، لذا قرر يايسله البدء به أساسيًا أمام النجمة، في مباراة من المفترض أن تكون "في المتناول"، في ظل معاناة المنافس في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط، ما كان سيتيح له فرصة التألق والعودة لتثبيت الأقدام.

    لكن لسوء حظ صالح أبوالشامات، مكافأة ماتياس يايسله له حولته لـ"فريسة" أمام الجماهير، فلم يقدم الجناح السعودي المنتظر منه على مدار 67 دقيقة شارك بها، إذ رغم مهارته ونجاحه في خلق ثلاث فرص لزملائه إلا أنه كان "مُعطلًا" لهجمات فريقه في ظل البطء في تمرير الكرة مع عدم اللعب بأريحية بين الوسط والهجوم، في ظل الاختناق الدفاعي الذي شكله النجمة أمام منطقة جزائه.

    فيما كانت المفارقة التي لخصت المشهد هي نجاح الأهلي في إحراز هدف التقدم فور خروج أبوالشامات ونزول فراس البريكان بدلًا منه.

    والآن ربما يقول الجمهور "يايسله على حق في تهميشه"!

    بماذا كان يفكر يايسله؟!

    كما ذكرنا سلفًا، لم يحسن صالح أبوالشامات التعامل في كمهاجم ثاني بجوار إيفان توني، وإن كان اللوم سيوجه اللاعب الذي من المفترض أنه متشوق للعودة للتشكيل الأساسي، ويحتاج لإثبات نفسه من جديد أمام مدربه مهما كان مركزه إلا أن اللوم الأكبر يقع على يايسله..

    ربما كان من الأولى أن يدفع الألماني بأبوالشامات كجناح أيسر بدلًا من البرازيلي جالينو، الذي كان كالحاضر الغائب في المباراة، فيما تولى زكريا هوساوي إدارة الجبهة اليسرى دفاعيًا وهجوميًا.

    جالينو يعاني بالأساس من تراجع كبير في مستواه في المباريات الأخيرة، حتى بدى وكأنه يعترف بذلك في ظل تصدير علامات الحزن على وجهه لحظة استبداله في الدقيقة 83 .. قد يكون ما صدر من البرازيلي اعتراض على التبديل، لكن ربما الأوقع أنه يحاسب نفسه على مستواه في المباراة.

