أدلى الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي الأسبق، بالعديد من التصريحات، حول أزمة المواهب والاهتمام بملف الناشئين، من أجل إعداد "مستقبل" المنتخب السعودي الذي سيكون صاحب الضيافة في لنهائيات كأس العالم 2034.
"لا يعرفان أساسيات كرة القدم" .. رسالة برتغالية تكشف أزمة المواهب السعودية، وخالد الغامدي لا يملك القرار في الأهلي لهذا السبب!
مسيرة الأمير فهد مع الأهلي
وتولى الأمير فهد بن خالد، رئاسة النادي الأهلي، عبر ولايتين؛ حيث استمر في الأولى خلال الفترة بين 2010 و2015، فيما لم تدم الثانية طويلًا، حيث استمرت لبضعة أشهر فقط، ما بين يونيو ونوفمبر 2017.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بالعديد من الألقاب في ولاية الأمير فهد "الأولى"؛ ما بين كأس خادم الحرمين الشريفين "ثلاث مرات"، ودوري الأمير فيصل بن فهد "مرتين"، وكأس ولي العهد.
وعن الولاية الثانية، قال الأمير فهد إن قصر فترة رئاسته كان بسبب تعرضه لظروف مرض والده، إلا أنه لم يكن نادمًا عليها، كونه استطاع في أربع شهور، تكوين فريق نافس على الدوري، وانتزعه الهلال بفارق نقطتين.
لا يعرفان أساسيات كرة القدم
وكشف الأمير فهد، خلال ظهوره عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، عن رسالة صادمة من المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، الذي قاد الأهلي، وبلغ معه نهائي كأس الملك في 2014.
وقال رئيس الأهلي الأسبق "بيريرا قال لي: تعرف أن "فولان وفولان" لا يملكان أساسيات كرة القدم؟ وهما في الفريق الأول. قلت له مستحيل، فهما كانا يلعبان في أندية أخرى قبل مجيئهما للراقي، وأحدهما تم استدعاؤه في المنتخب".
وأضاف "هذه الكلمة لم يسبق أن قيلت مطلقًا؛ لأنه كان هناك اهتمام بالمواهب، أحترم المدرب السعودي وأقدره، ولكن يجب على الناشئين والشباب، بدءًا من 7-8 سنوات، أن يتعلموا ألف باء كرة القدم، ومن يعمل في هذا المجال، يجب أن يكون صاحب خبرة".
- AFP
الأهلي والهلال لا يهتمان بالمواهب
وأوضح الأمير فهد أن ناديي الأهلي والهلال، كانا يهتمان باللاعب الناشئ لحين وصوله إلى الفريق الأول ثم المنتخب، واليوم الناديان لا يملكان هذا الشغف بالفئات السنية، ويريدان اللاعب الجاهز".
وأضاف "أكاديمية الأهلي توقفت عام 2018 ولا أعرف السبب، ذات مرة كنت أتفقد المنشآت في الأكاديمية، ووجدت غرفة العلاج الطبيعي بها أفضل من نظيرتها في الفريق الأول، ملف الناشئين كان الشغل الشاغل للأمير خالد، وكان هناك مدربون ومستشفى لكل فئة سنية، كما كان يتم استقطاب جميع المدربين للفئات من مدرسة واحدة، ويحملون شهادات، وأتحدى الأندية السعودية بأنه لم يكن هناك ناد لم يملك لاعبًا واحدًا ليس خريج أكاديمية الأهلي.
حاليًا، تجد الأهلي خلال 3 سنوات، يتعاقد مع 5-6 لاعبين في خانة واحدة، وهي الظهير الأيسر".
- social gfx/ Getty Images
خالد الغامدي لا يملك الحل
ونوّه الأمير فهد بأن النظام الإداري الحالي في الأندية الكبرى، أفضل من نظيره في السابق، مضيفًا "اليوم تجد الشركة الربحية، ليس شرطًا أن يقودها متابع رياضي، أو رياضي بشكل عام، أنا قادم لأدير مؤسسة أو شركة، السلم الرياضي لأشخاص ليسوا أصحاب القرار".
واستطرد "خالد الغامدي (رئيس الشركة غير الربحية) ليس بيده حلًا أو ربطًا؛ فهو لا يملك سوى صوت وحيد في مجلس الإدارة، ولا يملك القرار النهائي.
ولكن اليوم، الأنظمة أفضل كثيرًا من السابق، والاختيار يرجع إلى المدير الرياضي أو المسؤول عن اختيارات سوق اللاعبين".
أكبر خطأ في أكاديمية مهد
وتطرّق الأمير فهد، للحديث عن أكاديمية مهد لتطوير المواهب، قائلًا إنه لا يعرف منتجها، فيما كشف عن أكبر خطأ يتعلق بها.
وأوضح رئيس الأهلي الأسبق، أن أكبر خطأ هو وضع مقر أكاديمية مهد في الرياض، وكان يفترض أن يتم افتتاح فرع لها في الرياض، بينما يقع المقر الأساسي في المنطقة الجنوبية أو الأحساء.
واستكمالًا لملف المواهب، قال الأمير فهد إن المنتخب السعودي، تحت 23 عامًا، خرج من البطولة على يد فيتنام التي تصدرت المجموعة، مرجحًا بأن اتحاد الكرة المحلي كان سعيدًا بأن توقيت خروج الأخضر تزامن مع مباراة الديربي بين الهلال والنصر في دوري روشن، كون أحدًا لم يلتفت لهذا الأمر.
وطالب الأمير فهد بن خالد، بضرورة استقطاع دعم الأندية، وتحويلها إلى الفئات السنية، مع مراجعة الأجهزة الفنية لها، من أجل الإعداد لمنتخب 2034.
- social gfx/ Getty Images
رسالة إلى الاتحاد السعودي
وذكر الأمير فهد بن خالد، بأن الاتحاد السعودي نال دعمًا ماليًا لم يسبق أن تلقاه أي اتحاد في الخليج، متسائلًا "من حقي أن أعرف أين صرف اتحاد القدم ميزانيته، لا أشكك في الذمم، ولكن اخرجوا واشرحوا لنا".
ونوّه رئيس الأهلي الأسبق، بأنه تم الاستفادة في تطوير الدوري السعودي، ولكن كثرة الأجانب أثرت على المنتخب، كما تحدث عن عدم وجود مساحة لتطور اللاعب السعودي، ووجود ظاهرة تغيير مراكز اللاعبين، على غرار نواف بوشل وأيمن يحيى، ثنائي النصر، فضلًا عن عدم وجود رأس حربة للمنتخب، سوى فراس البريكان أو صالح الشهري، لاعبي الأهلي والاتحاد.