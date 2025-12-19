FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
محمود خالد

على طريقة أبو ليلى وسالم الدوسري .. حقيقة تجاهل لاعبي الأردن مصافحة المغاربة بعد خسارة نهائي كأس العرب!

لقطة السكتيوي أثارت جدلًا كبيرًا..

رغم أن بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، قد بلغت محطتها الأخيرة، إلا أنها لم تخلُ من اللقطات التي لا تزال تثير الجدل، حتى تلك اللحظة.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب، تحت قيادة المدير الفني طارق السكتيوي، بعد نهائي مثير، أعاد ذكريات نهائي مونديال 2022، أمام الأردن بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تقرر إلغاء مباراة السعودية والإمارات، على الميدالية البرونزية، وسط الأجواء المطيرة والرعد والبرق، ما دفع مدربي المنتخبين، لرفض استكمال المواجهة، خوفًا على سلامة اللاعبين، فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقاسم المركز الثالث بين المنتخبين.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP

    اتهام لاعبي الأردن برفض مصافحة المغاربة

    ورغم أن مشهد التتويج، كان منقولًا تليفزيونيًا، إلا أن ذلك لم يمنع من إثارة الجدل، وسط اتهامات للاعبي منتخب الأردن، برفض مصافحة المغاربة، أثناء التوجه لتسلم الميدالية الفضية.

    وتعرض لاعبو الأردن، لانتقادات، بداعي رفض مصافحة المدير الفني للمنتخب المغربي، طارق السكتيوي، رغم تنظيم "أسود الأطلس"، ممرًا شرفيًا للاعبي النشامى، أثناء مراسم التتويج في المشهد الختامي.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP

    الحقيقة وراء الواقعة

    وجاء الرد سريعًا على تلك الاتهامات، بنشر المقطع الأصلي لمراسم تسليم الميداليات، عبر الناقل التليفزيوني، والتي أثبتت بأن لاعبي الأردن قاموا بمصافحة المغاربة، بشكل طبيعي، أثناء التوجه لاستلام الميداليات الفضية.

    وحول لقطة السكتيوي، فإن حقيقة الواقعة، أن مدرب المنتخب المغربي كان يقوم بالإشارة لكل لاعب في الأردن بالتوقف، من أجل ترك مسافة بينه وبين زميله الذي يتوجه إلى منصة التتويج، ما يؤكد عدم حقيقة ما تم تداوله، بشأن رفض الأردنيين لمبادرة السكتيوي بالمصافحة.

  • Saudi Arabia v Oman: Group F - AFC Asian CupGetty Images Sport

    المقاطع برأت سالم الدوسري أيضًا

    وكان يزيد أبو ليلى، حارس مرمى منتخب الأردن، قد صنع ضجة كبيرة بعد مباراة السعودية في نصف نهائي كأس العرب 2025، حيث تأهل النشامى بفوزهم على الأخضر بهدف دون مقابل، على ملعب الخور.

    وخلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، وجه حارس الأردن، اتهامًا إلى سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، بـ"الكبر" وعدم التعامل بصورة لائقة مع لاعبي النشامى، مضيفًا أن الدوسري لم يمد يده للسلام ولم ينظر لوجوههم، أثناء لقطة سلام اللاعبين على بعضهم البعض قبل المواجهة.

    وقال أبو ليلى، "استغربت أنا وزملائي مما قام به الدوسري معنا، هو حتى لم يمد يده للسلام ولم ينظر لوجوهنا، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر القحطاني (نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق)، الذي أعتبره أسطورة حقيقية".

    وجاء الرد سريعًا وقتها - أيضًا -، عندما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة سالم الدوسري وهو يصافح لاعبي الأردن بطريقة طبيعية.

    وتعليقًا على ما ذكره أبو ليلى، فإن حارس المنتخب الأردني، كان يسلم على لاعبي السعودية بقبضة يده، بحكم ارتدائه القفاز في هذه الأثناء، ليقوم سالم الدوسري بمصافحته بنفس الطريقة.

  • FIFA ARAB CUP 2025 Champions MoroccoQSC

    ماذا حدث في نهائي كأس العرب؟

    تُوّج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب 2025 عقب فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس، ليضيف أسود الأطلس اللقب الثاني إلى سجلاتهم في تاريخ البطولة بعد التتويج الأول عام 2012.

    وافتتح أسامة طنان التسجيل للمغرب مبكرًا في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من منتصف الملعب، مانحًا فريقه الأفضلية منذ البداية، وانتهى الشوط الأول على هذا التقدم.

    ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح منتخب الأردن في قلب النتيجة مؤقتًا، بعدما أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48، ثم منح النشامى التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 68، في ظل أداء دفاعي منظم وصلب.

    ورغم الضغط المستمر من المغرب، صمد دفاع الأردن حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح البديل عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل للمغرب عند الدقيقة 87، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

    وفي الشوط الإضافي الأول، واصل حمدالله تألقه وسجل هدف الفوز في الدقيقة 100، بعدما أُلغي هدف للأردن سجله مهند أبو طه، ليحسم أسود الأطلس المباراة ويؤكدوا تفوقهم على أرض المنافس.

    بهذا الانتصار، يثبت المنتخب المغربي حضوره القوي في البطولات الإقليمية ويعيد كتابة اسمه على منصة التتويج العربية للمرة الثانية، مؤكداً تفوقه وتميزه في تاريخ كأس العرب.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP

    أبرز أحداث ما بعد النهائي

    ولعلّ أبرز اللقطات التي نشاهدناها بعد المباراة النهائية، هو تصريح جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، والذي تحدث عقب المواجهة، بأن ولي العهد الأردني أخبره بأن الملك قرر منحه الجنسية الأردنية، بعد إنجاز الوصول إلى نهائي كأس العرب، وبلوغ كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخ النشامى.

    وكان نجم المنتخب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، قد أعلن عن قراره بالاعتزال الدولي، عقب التتويج بكأس العرب، كما تداول المراسل أشرف بن عياد، مقطعًا صوتيًا للاعب، عقب طرده في مباراة عمان، وتأكد إيقاف لمباراتين، حيث صرح نجم الشباب وقتها بأنه سيعود ويجلب كأس البطولة إلى بلاده، وهو ما تحقق بالفعل.

