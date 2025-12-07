سنلعب ضد روبرتو كارلوس .. جمهور الأرجنتين يُبدي إعجابه بمنتخب الأردن قبل مواجهته في كأس العالم

نشر حساب " Ataque Futbolero" على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الهدف الذي سجله مهند أبو طه لاعب منتخب الأردن في مرمى الكويت، بالدقيقة 17 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت.

أبو طه سجل الهدف من تسديدة يسارية صاروخية، لم ينجح حارس منتخب الكويت في التصدي لها، لتسكن الشباك معلنة تقدم النشامى بهدف دون رد، في اللقاء الذي حسمه الأردن بثلاثية لهدف.

الهدف نال إعجاب الجمهور الأرجنتيني بشدة، والذي حرص على متابعة منتخب الأردن، الذي يقع مع التانجو في مجموعة واحدة ببطولة كأس العالم 2026.

وعلق أحد الجماهير الأرجنتينية على الهدف قائلًا: "هذا رائع .. يبدو أن حظنا سيجعلنا نلعب ضد روبرتو كارلوس"، ليُشبه نجم النشامى بأسطورة البرازيل.