"إنهم يتمنون الموت لبناتنا" .. أراوخو ومعاناة عام ونصف من الاكتئاب قبل "لحظة الانفجار" ضد تشيلسي

مهما حاول لاعب كرة القدم الحفاظ على صورته القوية المتماسكة على أرض الملعب، وتحدث بشكل مستمر عن "عقلية الانتصار" وتلك الأشياء التي نراها في دروس التنمية البشرية، تأتي هذه اللحظة التي ينهار فيها كل شيء.

رونالد أراوخو الذي كان يأمل في أن يكون الموسم الجاري 2025/2026، هو إعادة انطلاقته من جديد بعد مشاكل الإصابات، ظن أن الأمور تثير على ما يُرام، قبل أن تأتي ليلة 25 نوفمبر 2025 أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

طرد ساذج من القائد الأوروجوياني وقتها، تسبب بشكل أو بآخر في سقوط العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة "مهينة" على ملعب البلوز، ليتلاشى كل شيء، ويصبح أراوخو عرضة لأبشع صور الانتقادات والهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمر طبيعي "رغم أنه لا يجب أن يكون كذلك" وحدث مع العديد من اللاعبين الآخرين، ولكن يبدو أن أراوخو قبل هذه المباراة كان على الهاوية وسقط إلى القاع بعد تلك الليلة التي شهدت انفجار كل شيء.