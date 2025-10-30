Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

"صعب لي ولهم" .. ليونيل ميسي يُعلق على اعتزال ألبا وبوسكيتس بنهاية الموسم الجاري في أمريكا

كلمة النهاية للثنائي باتت قريبة

أكد كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا أنهما سيتقاعدان في نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

انتقل الثنائي السابق لبرشلونة إلى إنتر ميامي في عام 2023، حيث انضموا إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز.

 ومع ذلك، في خضم التصفيات، أدلى ميسي باعتراف صادق مع اقتراب نهاية مسيرة الثنائي الإسباني، والتي قد تنتهي في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

    ثنائي إسباني يتطلع إلى إنهاء مسيرته كبطل دوري الأمريكي

    أكد بوسكيتس الشهر الماضي أنه سيتقاعد في نهاية موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، منهياً بذلك مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات مع ناديه ومنتخب بلاده. فاز لاعب خط الوسط بالعديد من الألقاب مع برشلونة وإسبانيا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وكأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا 2012.

    وحذا ألبا حذوه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يتطلع الثنائي إلى الاعتزال كبطلين لدوري MLS. فاز إنتر ميامي بأول مباراة في سلسلة "أفضل من ثلاث" مع ناشفيل الأسبوع الماضي، حيث سجل ميسي هدفين في فوز فريقه 3-1 على أرضه.

    قد يحجز إنتر ميامي مكانه في نصف نهائي التصفيات هذا الأسبوع عندما يواجه كويوتس في جيوديس بارك مساء السبت. 

    واعترف ميسي، الذي يتطلع إلى إضافة المزيد إلى أهدافه الـ 31 في الدوري، أنه من الصعب فهم أن الثنائي سيتقاعد قريبًا.

  • "بصراحة، الأمر صعب"

    عندما سئل مباشرة عن خبر اعتزال بوسكيتس وألبا في مقابلة مع فابريتسيو رومانو لبرنامج MLS Season pass على Apple TV، قال ميسي: "بصراحة، الأمر صعب. أولاً، لأنك تدرك أنك كرست حياتك المهنية بالكامل لكرة القدم، وترى الأشخاص من حولك يبدأون في الرحيل، وتدرك أن وقتك سيأتي قريباً".

    تابع "كنا دائمًا في وئام داخل الملعب وخارجه وشاركنا الكثير، حتى مع عائلاتنا. لذا فهي خسارة للأصدقاء، داخل الملعب وخارجه. وبالطبع، هذه أيضًا لحظات صعبة بالنسبة لهم، لأن ترك شيء تحبه ليس بالأمر السهل أبدًا".

    ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي مؤخرًا

    لم يظهر ميسي أي مؤشرات على أنه مستعد لإنهاء مسيرته الكروية بعد، حيث وقع مؤخرًا على تمديد عقده الجديد حتى عام 2028 في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يكون هذا العقد الأخير للاعب الأرجنتيني.

    وقال ميسي في إعلان التعاقد: "أنا سعيد جدًا بالبقاء هنا ومواصلة هذا المشروع الذي أصبح حلمًا جميلًا، وهو اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك. منذ وصولي إلى ميامي، وأنا سعيد جدًا، لذا أنا سعيد حقًا بالاستمرار هنا".

    وأضاف ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي: "كانت رؤيتنا هي جلب أفضل اللاعبين إلى إنتر ميامي وهذه المدينة، وهذا بالضبط ما قمنا به. لقد جلبنا أفضل لاعب لعب هذه اللعبة على الإطلاق إلى مدينتنا.

    "هذا يظهر التزامنا تجاه ميامي، ولكنه يظهر أيضًا التزام ليو تجاه المدينة والنادي واللعبة. لا يزال ملتزمًا كما كان دائمًا ولا يزال يريد الفوز".

  • لا ضمانات بشأن المشاركة في كأس العالم

    لا تزال هناك مخاوف من أن ميسي قد لعب أيضًا آخر مباراة له في كأس العالم مع الأرجنتين. كان اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عاملاً أساسيًا في وصول الفريق إلى قطر في عام 2022، وحظي بتوديع عاطفي في آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم، وآخر مباراة تنافسية على أرضه، ضد فنزويلا الشهر الماضي.

    ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن ميسي سيكون جزءًا من تشكيلة الأرجنتين في البطولة التي ستقام الصيف المقبل في أمريكا الشمالية. عندما سُئل عن المشاركة في كأس العالم 2026، قال ميسي: "إنه لأمر مميز أن أكون جزءًا من كأس العالم، وأود أن أكون هناك، وأن أشعر أنني بخير، وأن أكون جزءًا مهمًا في مساعدة فريقي إذا كنت هناك.سأقيّم ذلك يومياً عندما أبدأ الموسم التحضيري العام المقبل مع إنتر ميامي وأرى ما إذا كان بإمكاني أن أكون في أفضل حالاتي، وما إذا كان بإمكاني أن أكون مفيداً للمجموعة وللفريق. بعد ذلك سأتخذ قراراً.

    بالطبع، أنا متحمس جدًا لأنها كأس العالم. لقد فزنا للتو بالبطولة الأخيرة، وسيكون من الرائع أن نتمكن من الدفاع عن اللقب مرة أخرى على أرض الملعب، لأن اللعب مع المنتخب الوطني هو حلم دائمًا، خاصة في أهم البطولات".

