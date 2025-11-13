اقترب من الاعتزال؟ رد مُقلق من نوير على محاولات بايرن ميونخ لتجديد عقده

بايرن ميونخ مصمم على ضمان بقاء نوير في النادي بعد الصيف المقبل، مع توقع تكثيف مفاوضات العقد في وقت ما خلال شهر ديسمبر. النادي سعيد للغاية، ليس فقط بأدائه، ولكن أيضًا بالتغييرات المهمة التي أدخلها على روتينه اليومي لمنع المزيد من الإصابات.
وذكرت صحيفة BILD أن نوير يستشير أخصائي العلاج الطبيعي يوميًا ويخضع لتدريبات رفع الأثقال قبل كل حصة تدريبية للفريق. علاوة على ذلك، يتبع جلسات التمرين الرئيسية جلسات رفع أثقال إضافية لمدة 30 دقيقة مرتين في الأسبوع.
مع بذل نوير جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بلياقته البدنية، قد يبدو أنه يهدف إلى إطالة أمد مسيرته. ومع ذلك، لا يقضي حارس المرمى المولود في جيلسنكيرشن أي وقت في التفكير في مستقبله، ويفضل بدلاً من ذلك أن يعيش يومًا بيوم.
وقال نوير للصحفيين قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الشهر: "أنا مرتاح تمامًا بشأن هذا الأمر. الأهم هو ما نفعله مع فريقنا". "لقد ألمحت إلى هذا بالفعل في المنطقة المختلطة، أن صحتي ستكون مهمة أيضًا. أنا آخذ وقتي وأنا مرتاح تمامًا، على الأقل خلال فصل الشتاء. هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا. إنها مسألة صحة ولياقة بدنية وتحفيز. ولكن أيضًا ما سيحدث مع النادي في الموسم المقبل. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال بنفسي لأنه لا يزال من المبكر جدًا. ثم، بالطبع، يمكننا دائمًا التحدث. كل شيء يلعب دورًا".