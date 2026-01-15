"استعنت بطبيب نفسي" .. نجم الأرجنتين يعترف بالتفكير في الاعتزال النهائي بسبب الإصابة

تحدث لاعب خط الوسط في مانشستر يونايتد بشجاعة عن الصراعات النفسية العميقة التي واجهها خلال عام مدمّر قضاه على مقاعد البدلاء، واعترف أنه فكر جدياً في اعتزال كرة القدم.

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والمعروف بلقب "الجزار" بسبب أسلوبه القوي في اللعب، جانبًا نادرًا من الضعف في مقابلة صريحة مع AFA Estudio، حيث تحدث بالتفصيل عن "الكفاح المستمر" للعثور على الدافع للعودة إلى الملعب.

يأتي اعتراف مارتينيز بعد فترة عصيبة من سوء الحظ فيما يتعلق بلياقته البدنية، حيث عاد للتو إلى الملاعب في نهاية نوفمبر. كان المدافع قد غاب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي خلال هزيمة فريقه 2-0 أمام كريستال بالاس في أولد ترافورد في فبراير. بالنسبة للاعب الذي يزدهر في القتال البدني والكثافة، دفعه الطريق الطويل والوحيد لإعادة التأهيل إلى نقطة الانهيار.

وقال ليساندرو:"تشعر أنك لم تعد لاعب كرة قدم"، واصفًا الآثار الأولية للتشخيص :"تحس بالألم وتعتقد أنك لن تلعب كرة القدم مرة أخرى. كان هناك خلل عقلي وجسدي، وبصراحة، عندما أفكر في الأمر اليوم، لا أعرف كيف تمكنت من تجاوزه".

كشف الفائز بكأس العالم أن فكرة الاعتزال ترسخت في الأسابيع الأولى من تعافيه. "بعد أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بصراحة، لم أعد أرغب في لعب كرة القدم، قبل أن أتحسن وأحصل على الكثير من الدعم".