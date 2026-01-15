Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport
"استعنت بطبيب نفسي" .. نجم الأرجنتين يعترف بالتفكير في الاعتزال النهائي بسبب الإصابة

صاحب الـ27 سنة كان على وشك إنهاء مسيرته بشكل مبكر

اعترف مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز بشكل مفاجئ أنه كان على وشك الاعتزال من كرة القدم الاحترافية خلال الفترة الصعبة التي مر بها مؤخراً بسبب إصابته. 

وكشف النجم الأرجنتيني عن شعوره أنه "لم يعد لاعب كرة قدم" خلال أحلك لحظات فترة إعادة تأهيله، واعترف أن الأثر النفسي والجسدي لإصابة خطيرة في الركبة جعلته على وشك الاعتزال من اللعبة تماماً.

  • أوقات عصيبة على النجم الأرجنتيني

    تحدث لاعب خط الوسط في مانشستر يونايتد بشجاعة عن الصراعات النفسية العميقة التي واجهها خلال عام مدمّر قضاه على مقاعد البدلاء، واعترف أنه فكر جدياً في اعتزال كرة القدم.

     وأظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والمعروف بلقب "الجزار" بسبب أسلوبه القوي في اللعب، جانبًا نادرًا من الضعف في مقابلة صريحة مع AFA Estudio، حيث تحدث بالتفصيل عن "الكفاح المستمر" للعثور على الدافع للعودة إلى الملعب.

    يأتي اعتراف مارتينيز بعد فترة عصيبة من سوء الحظ فيما يتعلق بلياقته البدنية، حيث عاد للتو إلى الملاعب في نهاية نوفمبر. كان المدافع قد غاب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي خلال هزيمة فريقه 2-0 أمام كريستال بالاس في أولد ترافورد في فبراير. بالنسبة للاعب الذي يزدهر في القتال البدني والكثافة، دفعه الطريق الطويل والوحيد لإعادة التأهيل إلى نقطة الانهيار.

    وقال ليساندرو:"تشعر أنك لم تعد لاعب كرة قدم"، واصفًا الآثار الأولية للتشخيص :"تحس بالألم وتعتقد أنك لن تلعب كرة القدم مرة أخرى. كان هناك خلل عقلي وجسدي، وبصراحة، عندما أفكر في الأمر اليوم، لا أعرف كيف تمكنت من تجاوزه".

    كشف الفائز بكأس العالم أن فكرة الاعتزال ترسخت في الأسابيع الأولى من تعافيه. "بعد أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بصراحة، لم أعد أرغب في لعب كرة القدم، قبل أن أتحسن وأحصل على الكثير من الدعم".

    سلسلة من النكسات والنهائيات الضائعة

    إصابة الرباط الصليبي الأمامي كانت مجرد أحدث حلقة في سلسلة من النكسات القاسية التي تعرض لها لاعب أياكس السابق منذ انتقاله إلى مانشستر في يوليو 2022. قبل إصابة الركبة، كان مارتينيز قد تعرض لكسر في عظم مشط القدم في أبريل 2023 خلال مباراة الدوري الأوروبي مع إشبيلية. 

    وتطلبت تلك الإصابة عمليتين جراحيتين منفصلتين وأبعدته عن الملاعب لمدة 180 يومًا على مدار فترتين في ذلك العام، مما أدى إلى تعطيل اندماجه في الحياة في أولد ترافورد بشكل كبير.

    كان توقيت هذه الإصابات مؤلماً بشكل خاص، حيث أجبر مارتينيز على مشاهدة زملائه من المدرجات وهم يخوضون نهائيات كبرى ويخسرونها. غاب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 الذي خسره فريقه أمام مانشستر سيتي، وهي هزيمة أثرت بشدة على جماهير مانشستر يونايتد. ومؤخراً، تسببت إصابة الركبة التي تعرض لها في فبراير الماضي في غيابه عن نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره فريقه أمام توتنهام هوتسبير في مايو 2025.

  • المفتاح الرئيسي للتعافي

    يعزو مارتينيز عودته في النهاية إلى مزيج من الدعم النفسي الاحترافي والعودة إلى قيمه الأساسية. أدرك أن الاستسلام سيكون "الطريق السهل"، فطلب المساعدة لإعادة بناء مرونته العقلية إلى جانب قوته البدنية.

    وقال: "لا يجب أن تسلك الطريق السهل. لأنه يعني أنك استسلمت وانتهى كل شيء". "لكنني أقول دائماً إنك تظهر شخصيتك الحقيقية في مواجهة الشدائد. لذا، أعيد الاتصال بنفسي وبجذوري، وبمن أكون، وبقيمتي، وبذلت قصارى جهدي للعود يوماً بعد يوم".

    ووصف المدافع إعادة تأهيله ليس كعملية طبية، بل كمعركة يومية. وقال: "بالنسبة لي، كان الأمر يومًا بعد يوم، صراعًا مستمرًا، خضت مباريات يومية في صالة الألعاب الرياضية". وشدد على دور العلاج في عودته، مشيرًا إلى أنه عمل مع طبيب نفسي لتحسين "كل جانب من جوانب حياته".

    وأضاف: "تمسكت بالأشخاص من حولي، عائلتي وأصدقائي".

    ليساندرو جاهز لمباراة ديربي مانشستر تحت قيادة كاريك

    الآن، بعد أن استعاد لياقته البدنية بالكامل، يتوق مارتينيز إلى تعويض الوقت الذي ضاع من مشواره، حيث عاد بشكل مؤثر في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 على كريستال بالاس في سيلهرست بارك - نفس الفريق الذي تعرض أمامه للإصابة - ليختتم بذلك تسعة أشهر من الكابوس.

    وقال مبتسمًا: "الحقيقة هي أنني مع مرور كل شهر، كنت أتابع النتائج، وكنت أرى كيف أصبحت أقوى. اليوم، على أرض الملعب، أشعر أنني في حالة ممتازة، وأقول ذلك بفضل تلك الأيام الصعبة التي عشتها".

    بعد أن خاض 101 مباراة وسجل ثلاثة أهداف للنادي على الرغم من انقطاعاته، لا يزال مارتينيز شخصية محورية في أولد ترافورد. عودته تعتبر دفعة قوية للمدرب الجديد مايكل كاريك، الذي تولى زمام الأمور في موسم مليء بالتحديات.

    من المتوقع أن يلعب مارتينيز دورًا حاسمًا هذا السبت عندما يستضيف يونايتد غريمه اللدود مانشستر سيتي في أولد ترافورد. بعد أن تجاوز "كفاحه المستمر"، يأمل مشجعو الشياطين الحمر أن يظهر المدافع الأرجنتيني بأفضل مستوياته أمام المدرب بيب جوارديولا وفريقه.

