شتشيسني ليس أول من كسر قيود الاعتزال .. "الخنازير" أعادت كرويف للملاعب، بيليه أغراه الحلم الأمريكي والحنين غلب أساطير هولندا!

من أجل المال ووصية الأب ورد الجميل...

"الأمر يستحق قطع راحتي، هذا برشلونة ولا أستطيع الرفض"، بهذه الكلمات أعلن الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، عودته من الاعتزال والتعاقد مع العملاق الإسباني برشلونة، في مهمة إنقاذ عاجلة للنادي الكتالوني.

ولجأ برشلونة، للتعاقد بشكل رسمي مع شتشيسني بعد مرور 7 أسابيع على بداية الموسم 2024-2025، لتعويض إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، الذي يتأكد غيابه عن البارسا لنهاية الموسم.

ونجح برشلونة في إعادة الحارس البولندي صاحب الـ34 عامًا من الاعتزال، بعقد مدته موسم واحد، حيث كان قد علق قفازيه بعد مسيرة طويلة مع يوفنتوس استمرت لـ7 مواسم، ومن قبلها مع ذئاب العاصمة روما وآرسنال الإنجليزي.

ورغم أن الحارس البولندي كان يقضي فترة راحة بعد الاعتزال مع أسرته على شواطئ مدينة مارابيا الإسبانية، إلا أنه وافق على قطع هذه الإجازة والعودة في مهمة عاجلة لإنقاذ النادي الذي طالما حلم باللعب له طوال مسيرته، لكن هذه الأمنية تأجلت كثيرًا حتى تحققت بسيناريو أغرب من الخيال.

ولم يكن قرار عودة شتشيسني من الاعتزال غريبًا في عالم كرة القدم، حيث سبقه عدد كبير من النجوم الكبار الذين قرروا تعليق حذائهم ومن ثم عدلوا عن هذا القرار وغلبهم الحنين إلى الساحرة المستديرة وآخرين عادوا للملاعب لأسباب غريبة، وهو ما يرصده "GOAL" في السطور التالية....