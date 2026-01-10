فيديو | اعتراض وتلويح باليد .. صامويل إيتو يشعل صراعه مع فوزي لقجع بالمدرجات بعد انتصار المغرب على الكاميرون

في ليلة وداع الكاميرون لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب، ظهر صامويل إيتو في حالة شديدة من الغضب خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد، وبدا وكأنه يصب غضبه تجاه فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

المغرب تمكنت من الوصول إلى نصف نهائي المسابقة للعب أمام الفائز من نيجيريا والجزائر، بعد الفوز على الكاميرون أمس، الجمعة، بثنائية نظيفة سجلها براهيم دياز وإسماعيل صيباري.

إيتو الذي يعمل حاليًا كرئيس للاتحاد الكاميروني ظهرت عليه حالة من التوتر في المدرجات، واعترض بشكل واضح على بعض القرارات التحكيمية في المباراة التي شهدت خروج بلاده من أمم إفريقيا، مما يمثل صدمة قوية للفريق الذي سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2026 لعدم تأهله للبطولة.