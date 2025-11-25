FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLAREALAFP
علي سمير

"تبًا لرابطة الدوري الإسباني" .. جماهير دورتموند تؤيد اعتراضات ريال مدريد بـ"تيفو" أمام فياريال

عشاق النادي الألماني لا يركزون فقط على دوريهم

استغل مشجعو فريق بوروسيا دورتموند الألماني، تواجد نظيرهم فياريال في ألمانيا، من أجل الهجوم على رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي، على إثر محاولات إقامة بعض مباريات الليجا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة المقامة في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا بمرحلة "الدوري" على ملعب سيجنال إيدونا بارك، شهدت حملة من الهجوم لعشاق دورتموند على الفكرة ووصل الأمر إلى الاستعانة بلافتة في المدرجات ضد إقامة الفكرة.

    ما هي القصة؟

    أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، عن إقامة مباراة رسمية تجمع بين فريقي فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، وذلك ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، في خطوة تاريخية تهدف إلى توسيع نطاق انتشار كرة القدم الإسبانية عالميًا.

    جاء الإعلان خلال مشاركته في مؤتمر "Sports Summit USA 2025"، حيث صرّح تيباس، قائلًا: "باستثناء بعض الإجراءات الشكلية البسيطة، يمكننا القول إن كل شيء قد تم. مباراة رسمية في الدوري الإسباني ستُقام في ميامي، وستكون مباراة تُحتسب فيها النقاط".

    وأوضح تيباس أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسيرة "لاليجا"، مشيرًا إلى أنها تأتي استجابةً لرغبة الملايين من مشجعي الكرة الإسبانية حول العالم، الذين يستحقون فرصة مشاهدة فرقهم المفضلة عن قرب.

    وأضاف: "ندرك أن هذا القرار قد يثير بعض الجدل، لكن من المهم وضعه في سياقه الصحيح: إنها مباراة واحدة فقط من أصل 380 مباراة في الموسم".

    هجوم عنيف من عشاق دورتموند

    وسط موجة صفراء في ملعب الفريق الألماني، ظهرت الرسالة التالية على شكل "تيفو" :"منزلك هو المكان الذي يتواجد به قلبك، ضد إقامة المباريات في الخارج، تبًا لرابطة الليجا، وتبًا للاتحاد الإسباني".

    ويأتي ذلك على هامش مباراة دورتموند مع فياريال مساء اليوم، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ليعكس هذا الأمر اهتمام جمهور النادي الألماني بما يحدث حول العالم وليس في بلادهم فقط.

    في ألمانيا، المشاعر المتعلقة بكرة القدم قوية جداً. يشعر المشجعون بارتباط عميق بأنديتهم، التي يعتبرونها موطنهم، ويعيشون كل مباراة بالكثير من الشغف. ولهذا السبب، استغلوا المباراة ضد فياريال للاحتجاج على نية إقامة مباريات الدوري في الخارج، وهي قضية أثارت أيضاً الكثير من الجدل في إسبانيا.

  • الفكرة لم تعد موجودة

    أعلنت رابطة الدوري الإسباني، في شهر أكتوبر الماضي، إلغاء فكرة إقامة مباراة برشلونة وفياريال في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

    الفكرة جاءت بهدف تسويقي في المقام الأول من أجل الترويج للمسابقة في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد في قارة أمريكا الشمالية، ولكن ظهرت حملة احتجاجية من بعض الأندية واللاعبين على رأسهم نادي ريال مدريد الإسباني.

    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر موافقته على المقترح، ولكن بعدما تقدم ريال مدريد بشكوى إلى المجلس الإسباني لكرة القدم، اعتراضًا على إقامة مباراة الجولة 17 في الولايات المتحدة، تم إلغاء الفكرة تمامًا لتجرى المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

    وقالت رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، في بيان رسمي، إنه بعد عدة مناقشات مع الجهة المنظمة للمباراة وهي شركة "ريليفنت"، تم إلغاء الحدث بسبب الاضطرابات والخلاف حول الأمر خلال الأيام القليلة الماضية".

    وأضافت:"الفكرة كانت فرصة تاريخية لا مثيل لها لإضفاء طابع دولي على كرة القدم الإسبانية، وكان من شأنها إقامة مباراة رسمية خارج حدودنا، كخطوة حاسمة في التوسع العالمي للمسابقة، مما يعزز التواجد العالمي للأندية ومكانة اللاعبين وسمعة الكرة الإسبانية بشكل عام".

    وتابعت:"كان المشروع متوافقًا تمامًا مع لوائح الاتحاد، ولم يُؤثّر على نزاهة المسابقة، كما أقرّت بذلك الجهات المختصة المُشرفة على الأمر والتي قُوبلَت بمعارضة لأسباب أخرى". 

  • المباريات الإسبانية خارج البلاد .. إستراتيجية توسعية

    في السنوات الأخيرة، بدأت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في تنفيذ إستراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق انتشار البطولة خارج حدود إسبانيا، من خلال تنظيم مباريات رسمية في دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستضيف منذ سنوات منافسات كأس السوبر الإسباني.

    وتُعد مباراة فياريال ضد برشلونة، التي كان من المقرر إقامتها في مدينة ميامي يوم 20 ديسمبر 2025، أحدث مثال على هذه المبادرة التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية الإسبانية.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تسويقية تهدف إلى تعزيز حضور "لاليجا" في الأسواق العالمية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع الدوريات الأوروبية الأخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني.

    وتؤكد الرابطة أن نقل بعض المباريات إلى الخارج لا يُعد انتقاصًا من قيمة البطولة، بل هو وسيلة لتقريب الفرق الإسبانية من جماهيرها المنتشرة حول العالم، لا سيما في أمريكا الشمالية وآسيا.

    ورغم أن هذه المبادرات تحظى بدعم بعض الأندية الكبرى التي ترى فيها فرصة لتعزيز علامتها التجارية وزيادة عائداتها المالية، إلا أنها تواجه اعتراضات من قبل جماهير محلية تعتبر أن نقل المباريات يُفقد البطولة جزءًا من هويتها، ويؤثر على حقوق المشجعين الذين اعتادوا متابعة فرقهم في ملاعبهم الأصلية.

    من الناحية التنظيمية، تؤكد "لاليجا" أنها تتخذ كافة الإجراءات لضمان عدالة المنافسة، وتعويض الجماهير المتضررة من نقل المباريات، سواء من خلال خصومات على التذاكر الموسمية أو توفير رحلات مجانية لحضور اللقاءات الخارجية.

    وبين مؤيد ومعارض، تبقى المباريات الإسبانية خارج البلاد جزءًا من تحول عالمي في صناعة كرة القدم، حيث لم تعد المنافسات تُقاس فقط بعدد الأهداف، بل أيضًا بمدى الانتشار والتأثير في الأسواق الدولية.