وتمكن المنتخب السعودي من حجز مقعد في نصف نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025"، بعد انتصار ملحمي على فلسطين، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور الثمانية التي امتد إلى شوطين إضافيين.

وبينما كان المنتخبان يتوجهان نحو ركلات الترجيح، تمكن محمد كنو من ترجمة كرة عرضية متقنة من سالم الدوسري، ليرتقي ويضع الكرة في الشباك، معلنًا عن هدف انتصار الأخضر في الدقيقة 115.

وأغدق المعلّق الرياضي مشاري القرني، المديح لسالم الدوسري، بعد إرسال العرضية إلى كنو، معلقًا "حطني بوجه الأقدار وكبار الظروف.. واستريح بظل وجهي وسندها عليّ".

انتشار تلك الكلمات كالنار في الهشيم، ومن ثم اعتذار القرني بشكل مفاجئ، جعل متابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يربطون الأمر بأنه جاء بسبب مديحه لقائد الهلال، وشن انتقادات لما تم وصفه بتقييد الإشادة بنجوم الزعيم.