"هذا طبعه الذي اعتدنا عليه" .. لاعب ليفربول يكشف كواليس اعتذار صلاح لزملائه بعد هجومه على سلوت!

بعد أن تم استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي، حيث أهدر ليفربول التقدم مرتين ليتعادل 3-3 مع ليدز، أجرى صلاح مقابلة مثيرة بعد المباراة في إيلاند رود.

قال الجناح السابق لروما وتشيلسي إنه "من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن يحملني كل اللوم" وادعى أيضًا أن علاقته بالمدرب أرني سلوت قد انهارت.

وقال: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي.

تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارًا وتكرارًا إن علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة أصبحت علاقتنا معدومة.

لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي".