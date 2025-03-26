"اشتقت لحذائي".. داني كارباخال يفعل كل شيء من أجل لحاق "حلم ريال مدريد الأمريكي!"

الظهير الأيمن الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة يواصل التعافي

في السادس من أكتوبر 2024، تعرض داني كارباخال ظهير ريال مدريد الأيمن التاريخي لأكبر إصابة في مسيرته الرياضية الطويلة، وذلك في الدقيقة الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني.

التقرير الطبي للإصابة أتى كارثيًا: "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، والرباط الجانبي الخارجي، والوتر المأبضي".. انتهى موسم كارباخال بشكل كامل وبدأ اللاعب الذي تأسس في مدريد مسيرة التعافي.

فور مغادرة كارباخال غرفة العمليات للمرة الأولى بعد الإصابة، كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتطلع بالفعل لبدء رحلة التعافي والعودة بقوة".

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الآن يخطط كارباخال لشيء واحد فقط، أن يكون متاحًا مع ريال مدريد وضمن خطط المدرب كارلو أنشيلوتي في كأس العالم للأندية، وهذا ما يفعله حيال هذا الهدف.