"فعلنا مثل كونتي وكيفين دي بروينه" .. اشتباك بالأيدي بين يوريتش ولوكمان في مباراة أتالانتا ومارسيليا!

بمجرد وصوله إلى مقاعد البدلاء، التقطت الكاميرات تبادلًا حادًا للآراء بين يوريتش ولوكمان، اللذين كادا يتشاجران.

قال المهاجم شيئًا للمدرب، الذي أمسكه عندئذٍ من ذراعه.

ثم تم احتجاز النيجيري من قبل أعضاء آخرين من الطاقم الفني لمنع تدهور الموقف.