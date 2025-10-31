خلال كلمته عند استلام الجائزة، أعرب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن امتنانه لزملائه في ريال مدريد وشاركهم أهدافه مع الفريق قائلًا: "إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة الحذاء الذهبي! شكرًا جزيلاً لكم جميعًا. هذه لحظة مهمة بالنسبة لي".

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي أفوز بها. إنها تعني لي الكثير. لا بد أن أشكر زملائي في الفريق، الذين جاءوا إلى هنا وساعدوني بكل طريقة ممكنة، لأجد أفضل نسخة من كيليان. لدينا مجموعة رائعة ونأمل في الفوز بالعديد من الألقاب هذا الموسم".

وأردف: "إنه لشرف عظيم أن ألعب لريال مدريد. الجميع يعرف أن هذا كان حلم طفولتي، والآن أنا هنا. آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة قادمة. لأجل إسعاد جماهير ريال مدريد، الذين أظهروا لي حبهم منذ أول يوم وصلت فيه، وحتى قبل ذلك. اليوم هو يوم عظيم. آمل أن نستمر على هذا المنوال، لأن الأهم هو العمل الجماعي. بدون كل الأشخاص هنا، كان من المستحيل الفوز بهذه الجائزة. شكراً للنادي بأكمله: الأطباء والموظفين وكل من يساعدني داخل الملعب وخارجه، بدونهم، لا يمكنك الفوز بشيء كهذا. أنا سعيد جدًا وأريد أن أستمر في صنع التاريخ. كان ذلك بعد 31 هدفاً... وقد بدأت هذا العام بشكل جيد جدًا، لذا... بالطبع أريد الفوز بها مرة أخرى الموسم المقبل!".