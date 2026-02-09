بعد استقالة لابورتا.. بعيون كتالونية: حتى برحيل ميسي.. ممتن لكل الذي مضى ويكفيني هانزي فليك!

دعونا نعود بالذاكرة قليلاً إلى الوراء، ليس بعيداً جداً، فقط إلى تلك اللحظة السوداء التي استلم فيها لابورتا النادي، لم يكن برشلونة حينها مجرد نادٍ خسر مباراة بثمانية أهداف في لشبونة، بل كان كياناً محطماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كانت الخزائن خاوية تماماً، والديون تلمس عنان السماء، والفريق غارق في دوامة من العقود العبثية التي جعلت حتى أعتى الخبراء الماليين يرتجفون خوفاً على مستقبل النادي من الإفلاس أو التحول لشركة مساهمة تفقدنا هويتنا.

كان الموت السريري هو التشخيص الأقرب لهذا الكيان في ذلك الوقت، هكذا قلت لأحد الأصدقاء عندما سألني عن مستقبل النادي، تشائمت لدرجة الحديث عن وضع ميلان وفالنسيا وبارما وهو مشجع لبارما ويدرك جيدًا ما الذي كنت أتحدث عنه، وأننا في برشلونة بالطريق لنكون مثلهم، ومع ذلك جاء لابورتا بابتسامته المعهودة وجرأته التي يراها البعض مقامرة ونراها نحن إيماناً لا يتزعزع.

نعم رحل ليونيل ميسي، وهو الجرح الذي لن يندمل تماماً في قلوبنا أبداً، ولكن دعونا نكن صرحاء مع أنفسنا في لحظة صدق، هل كان النادي سينجو فعلياً لو بقي ميسي في ظل تلك الظروف الإدارية المتهالكة؟ لابورتا اختار استمرار المؤسسة على بقاء الأسطورة، وهو قرار لا يتخذه إلا قائد يدرك أن برشلونة ككيان يجب أن يبقى حياً فوق الجميع، حتى لو كان الثمن هو الدموع التي ذرفناها جميعاً في يوم الوداع.