"لم أقصد أي إهانة" .. مذيعة بريطانية تعتذر لديفيد بيكهام بعد اتهامها باستغلاله في "واقعة القطار"!

نادراً ما تغيب عائلة بيكهام عن الأضواء، وقد احتلت عناوين الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب خلاف عائلي مستمر.

انتقد بروكلين بيكهام والديه "المتسلطين" في منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه غير مهتم بالتصالح مع والده ديفيد ووالدته فيكتوريا.

واتهم الابن الأكبر للزوجين والديه بمحاولة "تدمير علاقته" بزوجته نيكولا بيلتز، وقال إن والدته قامت باختطاف الرقصة الأولى في حفل زفافه والتصرف بشكل غير لائق.

رد السير ديفيد بيكهام في مقابلة مع قناة CNBC قائلاً: "لطالما تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي وقوتها... في الخير والشر. ما يمكن للأطفال الوصول إليه هذه الأيام قد يكون خطيراً. لكن ما اكتشفته شخصياً، خاصة مع أطفالي أيضاً، هو استخدامها للأسباب الصحيحة. لقد تمكنت من استخدام منصتي لجماهيري، ولليونيسف. وقد كانت أكبر أداة لتوعية الناس بما يحدث للأطفال في جميع أنحاء العالم. وحاولت أن أفعل الشيء نفسه مع أبنائي، لتعليمهم. إنهم يرتكبون أخطاء، لكن من حق الأطفال أن يرتكبوا أخطاء. فهكذا يتعلمون. وهذا ما أحاول تعليمه لهم، أنه عليك أحيانًا أن تدعهم يرتكبون تلك الأخطاء أيضًا".