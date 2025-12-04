Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

سلوت : صلاح كان غاضبًا من قراري أمام سندرلاند وهذا ما قاله لي كييزا بعد استبعاده!

أجواء متوترة في ملعب أنفيلد بسبب النتائج وأزمة صلاح

كل الطرق تؤدي إلى رحيل أرني سلوت، المؤشرات جميعها تؤكد هذه الحقيقة بسبب النتائج المتخبطة لليفربول مع المدرب الهولندي منذ بداية موسم 2025/2026.

الفوز على وست هام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي لم يكتب نهاية الانتكاسة، حيث خسر الفريق نقطتين جديدتين، بعد الاكتفاء بالتعادل الإيجابي 1/1 مع سندرلاند، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، الأربعاء، على ملعب أنفيلد.

شمس الدين طالبي افتتح التسجيل لصالح القطط السوداء، قبل أن يسجل نوردي موكيلي هدف التعادل للريدز بالخطأ في مرماه من تسديدة فلوريان فيرتس في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

العلامة الأبرز كانت جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء ودخوله مع بداية الشوط الثاني، وسط تضارب في الآراء، هل يستحق الدولي المصري التهميش في ظل النتائج الأخيرة؟

    صلاح غاضب من سلوت

    صاحب الـ33 سنة ظهر كبديل غير مستخدم أمام وست هام يوم الأحد الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة، وحاول سلوت تكرار نفس الأمر ضد سندرلاند، ولكن تلك الخطوة لم تنجح وانقلبت بشكل عكسي.

    سلوت قال بعد التعادل مع سندرلاند:"من المنطقي ألا يشعر صلاح بالسعادة، وهذا أمر طبيعي له عندما لا يلعب، إنه لم يكن الوحيد الذي غضب من عدم لعبه كأساسي".

    وخلال حديثه أشاد المدرب الهولندي بصلاح، بسبب رد فعله الاحترافي عقب علمه بعدم تواجده ضمن التشكيل الأساسي أمام سندرلاند، وقال إنه دعم زملائه في الفريق خلال هذه المباراة الصعبة رغم شعوره بخيبة أمل شديدة.

    ماذا عن فيديريكو كييزا؟

    الإيطالي البالغ من العمر 28 سنة كان من المفترض له الاستفادة من غياب صلاح واللعب بدلًا منه في مركز الجناح الأيمن، ولكنه يعاني أيضًا من التهميش ودخل في الدقيقة 86 بدلًا من ألكساندر إيزاك، ولم يتمكن من إحداث أي تغيير.

    وقال سلوت عن كييزا:"هذه القرارات تعتبر من أصعب الأشياء التي يجب على أي مدرب القيام بها، ليس من السهل إخبار أي لاعب بأنه لن يشارك، عدم تواجده في القائمة "مثلما حدث في دوري أبطال أوروبا" كون دائمًا أصعب".

    وأوضح:"لقد شرحت الأمر له ببساطة، بالطبع لم يكن سعيدًا بهذا الأمر، ولكنه تفهم حججي، هل يعني أنه وافق عليها؟ لم يخبرني بذلك، لكنه أعطاني الإجابة التي أريد سماعها، بأنه لا يريد مساعدة الفريق في البطولات المتاحة له كالدوري الإنجليزي والكؤوس".

    ويعاني كييزا من موسم صعب مع الريدز، حيث خاض 15 مباراة بصفوف الفريق في كل البطولات، لكنه لم يبدأ سوى في مباراتين فقط في كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، ونجح في تسجيل هدفين ولعب 3 تمريرات حاسمة، ولم يتواجد بقائمة الفريق في دوري الأبطال.

  • كيف برر سلوت جلوس صلاح على الدكة أمام سندرلاند؟

    قال سلوت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "دائمًا هناك توازن بين: هل تريد الاستمرارية بعد الفوز، أم تحتاج لاعبين جدد؟".

    وأضاف: "أعتقد أنه واضح أن لدينا حاجة لأكثر من 11 لاعبًا الليلة، لأن بعض من يبدأ ربما لا يستطيع اللعب 90 دقيقة كاملة، لذا مرة أخرى، وربما أكثر من أي وقت مضى، نحتاج لأكثر من 11 لاعبًا الليلة".

    وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة لاعبين من على دكة البدلاء مع احتمال عدم لعب ألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس المباراة كاملة، قال: "كل اللاعبين على مقاعد البدلاء لديهم بالطبع فرصة للدخول، صلاح بالتأكيد واحد منهم، نحن جميعًا نعرف ماذا يعني للفريق، أعتقد أن سندرلاند فريق مكثف في كل مرحلة من مراحل المباراة، لذا نحتاج لأقصى تركيز واندفاع على مدار 90 دقيقة".

    واستطرد قائلًا: "كما قلت، نحتاج لأكثر من 11 لاعبًا الليلة، ومن الجيد أن لدينا لاعبين مثل محمد، وفيديريكو كييزا، وكورتيس جونز وغيرهم متاحين أيضًا".

    وخلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" قال سلوت: "محمد صلاح كان بعيدًا عن مستواه ويحتاج لبعض الراحة".

    وأضاف: "قلنا أن نبدأ بنفس التشكيل كي نواصل نفس المشوار بلاعبين منتعشين بدنيا وقادرين على لعب 90 دقيقة، لكن ربما نحتاج صلاح مثل بقية اللاعبين".

  • ما هو القادم لليفربول؟

    الفريق لديه مباراة صعبة خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد يوم 6 ديسمبر الجاري، ويذهب لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم 9 من نفس الشهر، حيث يحتاج الفريق للفوز من أجل تحسين حظوظه هذا الموسم.

    الريدز يحتلون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ33 نقطة، وسيغيب عنه صلاح بداية من منتصف ديسمبر لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

