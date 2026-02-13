"جايين ما نعرف ليه ولا رايحين فين" .. "دورينا غير" يستخدم أغنية حزينة للسخرية من أحوال نونيز مع الهلال!

بعد فترة طويلة من المعاناة في ليفربول، ظن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز أن هذه المحنة ستنتهي عندما ينتقل إلى صفوف الهلال السعودي، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.

نونيز الذي اشتهر بإضاعة أسهل الفرص الممكنة مع الريدز، انضم للهلال الصيف الماضي، ليكرر العادة ذاتها، مما دفع النادي نحو البحث عن صفقة جديدة لقيادة خط الهجوم.

ووقع الاختيار على النجم الفرنسي كريم بنزيما في ميركاتو يناير، الذي قرر تحويل وجهته من الاتحاد إلى الزعيم، مما نتج عنه تهميش نونيز تمامًا، بعدما فشل في الرحيل إلى أي من الدوريين التركي أو البرازيلي.