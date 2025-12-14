Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

اختلاف "مقلق" عن الهلال .. محمد البكيري يُفجر مفاجأة كبرى بشأن "الاستحواذ" على الاتحاد

الأمير الوليد بن طلال يستعد للإعلان عن استحواذه على الهلال كاملًا، والبعض يظن أن الاتحاد في الطريق ولكن!

فجرت أخبار استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال السعودي كاملًا مشاعر الأمل والفرح لدى مشجعي الأندية الأخرى، خاصة النصر والاتحاد والأهلي، إذ يتوقع الجميع أن تكون أنديتهم هي التالية في قائمة الأندية التي سيستحوذ عليها المستثمرون في السعودية.

الصحيفة محمد البكيري أقلق جمهور الاتحاد بكشفه عن أخبار تُظهر أن وضع ناديهم سيختلف عن وضع الزعيم في هذا الملف. فما الذي قاله؟

  • نقلة نوعية للأندية في السعودية

    مثّل صيف 2023 نقطة تحول كبرى في كرة القدم السعودية، بعد إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من ملكية أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وبعدها بدأ حجم إنفاق تلك الأندية في سوق الانتقالات يزيد بشكل كبير جدًا مما مكنهم من ضم عديد النجوم من الدوريات الأوروبية الكبرى.

    وتبع تلك الأندية الأربعة انتقال ملكية بعض الأندية لشركات ومؤسسات في السعودية، مثل استحواذ شركة أرامكو على القادسية ونيوم على نادي الصقور وتغيير اسمه، ورجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج على نادي الخلود.

    الأيام الأخيرة حملت أخبارًا عن نقلة نوعية أخرى في مستقبل الأندية السعودية، حيث أعلن عن استعداد الأمير الوليد بن طلال على إعلانه الاستحواذ الكامل على نادي الهلال وأشارت المصادر إلى أن الاستحواذ سيكون كاملًا وسيُعلن قبل بداية العام الجديد.

    المصادر الصحفية تؤكد أن الهلال هو مجرد البداية، إذ من المتوقع أن تسير أندية أخرى على نفس النهج وأبرزها الثلاثي الكبير .. النصر والاتحاد والأهلي.

  • موعد "بيع" أندية النصر والاتحاد والأهلي

    صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن أندية الاتحاد والنصر والأهلي لن تخرج قريبًا من عباءة صندوق الاستثمارات السعودي، مشيرة إلى أن المفاوضات مع المستثمرين مازالت في مراحلها الأولى والأمر يحتاج إلى 3 أشهر على الأقل لإتمام الصفقة المطلوبة.

    وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات حول نادي الاتحاد خاصة تجري مع الكثير من المستثمرين الراغبين في الاستحواذ عليه، مشيرة إلى أن عبد الله صالح كامل وشقيقه محيي وآخرون هم على رأس قائمة المهتمين.

    وصدمت الصحيفة عشاق الشباب والاتفاق بالقول أن تخصيص الناديين لم يطرأ عليه أي جديد، حيث لم تصل العروض المقدمة لمرحلة متقدمة ومازالت بحاجة لوقت طويل قد يمتد إلى نهاية العام القادم.

  • مفاجأة البكيري

    الصحفي محمد البكيري، المقرب من البيت الاتحادي، كشف النقاب عن أن شخصية بارزة من أعضاء شرف الاتحاد عُرفت خلال السنوات الماضية بدعمها السخي لخزينة النادي تُجهز حاليًا عرضًا رسميًا للاستحواذ على النادي.

    ذلك كان الجزء السار من خبر البكيري لجمهور العميد، لكن الجزء المقلق كان بإعلانه أن الاستحواذ لن يكون على النادي كاملًا بل على الحصة المطروحة للتملك! وهو ما يُخالف وضع الهلال الذي سيستحوذ عليه الأمير الوليد بن طلال كاملًا.

    ورغم أن البكيري أتم تغريدته بالقول إن "شتاء العميد سيكون استثماريًا ساخنًا"، إلا أن الجمهور أبدى قلقه من وجود أكثر من جهة مالكة للنادي، حيث قد يُدخل هذا الأمر النادي في نفق مظلم من تعارض القرارات والصلاحيات ويحد من قدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.

  • مشوار نادي الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

