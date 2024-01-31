احذر يا ليفربول!.. انهيار تشيلسي بعد رحيل توخيل جرس إنذار لعصر ما بعد كلوب

كيف سينجح ليفربول بدون كلوب؟

عانى فريق تشيلسى من فترة انتقالية محبطة وعدم استقرار لسنوات وانهاروا بعد رحيل توماس توخيل، عن تدريب الفريق لذلك يجب على ليفربول أن يتعلم من أخطاء منافسه.

وكان ليفربول يعانى مثل تشيلسي في السنوات السابقة قبل أن يتولى يورجن كلوب، تدريب الفريق في عام 2015، ويقودهم للقمة.

وبعد ما يقرب من تسع سنوات، يستعد كلوب، للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم وهو قرار أثار الكثير من الجدل وأمام الريدز الآن مهمة صعبة للحفاظ على إنجازات كلوب، وعدم العودة إلى الانهيار مجددًا.

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ولا يزال تشيلسي غارقًا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة بوتشيتينو، وتحول من بطل دوري أبطال أوروبا إلى احتلال مراكز منتصف الترتيب في الدوري الإنجليزي بعد رحيل توخيل.

وقبل مواجهة القمة مساء اليوم الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي يجب على الريدز الاستعداد بشكل جيد لعصر ما بعد كلوب.