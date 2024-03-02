احذر يا إندريك.. مبابى قد يهدد مستقبلك فى ريال مدريد!

صفقة مبابي تهدد أحلام مستقبل ريال مدريد!

رغم كفاح ريال مدريد المستمر فى السنوات الأخيرة للتعاقد مع كيليان مبابي، ولكن قد تتسبب هذه الصفقة فى تهديد مستقبل النجم البرازيلي الشاب إندريك.

وسيؤدى انتقال مبابي، المرتقب إلى ريال مدريد هذا الصيف إلى تغيير هائل في الفريق على كل المستويات وقد يتم تغيير طريقة اللعب للتناسب مع وجود النجم الفرنسي.

ووصول مبابي، لن يكون جيدًا على الجميع فنعم سيسجل الكثير من الأهداف، وسيستفاد ريال مدريد بتذاكر المباريات والمبيعات بشكل أفضل ولكنه قد يدمر بداية لاعب مراهق كان الفريق الملكى يضع عليه آمال كثيرة.

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وأصر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد على ضم إندريك، المراهق البرازيلي الشاب بمبلغ مالى ضخم وكان من المفترض أن ينضم اللاعب للفريق فى الصيف القادم، لكن انتشرت مؤخرًا تقارير من وسائل الإعلام البرازيلية تفيد بأن النجم البرازيلي قد يستمر مع فريقه بالميراس لمدة ستة أشهر أخرى.

وعلى الرغم أن ريال مدريد يتمسك بوصول اللاعب في أقرب وقت ممكن، إلا أن هناك بعض المنطق في السماح لأحد ألمع المواهب الشابة بالتطور بعيدًا عن أضواء سانتياجو برنابيو خاصة مع اقتراب ضم نجم عالمي وصعوبة فرصة مشاركة النجم الشاب.