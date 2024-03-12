احذروا يا برشلونة كفارادونا عاد!.. سحر نجم نابولي يهدد حلم البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا

عودة "كفارادونا" يهدد حلم برشلونة!

TOD TV

عانى خفيتشا كفاراتسخيليا، من تراجع مستواه مثل معاناة فريقه نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، لكنه أعاد اكتشاف لمسته التهديفية الساحرة في الأسابيع الأخيرة.

هل يشبه نجم نابولي أسلوب دييجو مارادونا؟ نعم فلم يُلقب بـ "كفارادونا" من لا شيء، لكنه لا يتشابه مع شخصية أسطورة الأرجنتين الراحل فهو خجول للغاية ولا يحب الأضواء.

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وكان من المفاجئ رؤيته يغادر مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولى فى دوري أبطال أوروبا مبكرًا وظهر منزعجًا من مدربه وزملائه أيضًا حتى أنه لم يجلس على مقاعد البدلاء.

وبعد المباراة كان كفاراتسخيليا، أول لاعب من نابولي يغادر ملعب دييجو أرماندو مارادونا، رافضًا الإجابة على أسئلة الصحفيين.