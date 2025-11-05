فيديو | خرجوا منها يسبّون ريال مدريد .. احتراق حافلة مشجعي برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج!

عاشت مدينة بروج البلجيكية حالة من الاستنفار الأمني مساء اليوم، بعدما نشب حريق في إحدى الحافلات المخصصة لنقل جماهير برشلونة إلى ملعب يان برايدل، قبل المواجهة المرتقبة أمام كلوب بروج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مجموعة من مشجعي برشلونة، ضمن ما يقارب 1300 مشجع كتالوني حصلوا على تذاكر اللقاء، كانوا في طريقهم إلى الملعب عبر الحافلات التي خصصتها الجهات المنظمة لنقل الجماهير من ساحة فريداجماركت الواقعة في وسط المدينة إلى الملعب، الذي يبعد نحو خمسة كيلومترات فقط.

وخلال الرحلة، قام عدد من المشجعين بإشعال ألعاب نارية "شماريخ" داخل الحافلة، في أجواء احتفالية صاخبة، قبل أن تتحول الحماسة إلى كارثة مصغّرة، بعدما اشتعلت النيران سريعًا في أجزاء من المركبة بسبب الدخان الكثيف وحرارة اللهب.

وتسببت الحادثة في حالة من الذعر بين الركاب، ما دفع السائق إلى التوقف الفوري، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء والشرطة البلجيكية لإخلاء الحافلة والسيطرة على الحريق في الوقت المناسب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع قبل ساعة ونصف تقريبًا من انطلاق المباراة، ما أدى إلى تعطل خدمة النقل المخصصة لجماهير برشلونة مؤقتًا، وسط قلق واضح في صفوف المشجعين الذين كانوا بانتظار الحافلات الأخرى للانتقال إلى الملعب.