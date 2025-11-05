شهدت الدقائق التي سبقت انطلاق مباراة برشلونة ضد كلوب بروج البلجيكي، احتراق إحدى الحافلات التي كانت تقل مشجعي البلوجرانا، في حادث غريب!
فيديو | خرجوا منها يسبّون ريال مدريد .. احتراق حافلة مشجعي برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج!
الجمهور يسب ريال مدريد والحافلة تشتعل
نشرت صحيفة "سبورت" عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر جمهور برشلونة وهم يخرجون من إحدى الحافلات قبل انطلاق المباراة الأوروبية ضد كلوب بروج.
وظهرت مؤخرة الحافلة وهي مشتعلة بالنيران، بينما انتشر الدخان الكثيف بداخلها، ليخرج الجمهور الذي كاد أن يتعرض للاختناق بسببه.
وبعد خروجهم من الحافلة، قام عدد من الجمهور المتواجد، بتوجيه السباب إلى ريال مدريد، في رد فعل غريب جدًا منهم، رغم أن فريقهم سيلعب ضد فريق آخر.
ونشرت الصحيفة فيديو آخر بعدها بدقائق، يُظهر الحافلة والنيران تشتعل فيها بشكل أكبر، بعد أن تم الإخلاء من جميع الركاب الذين كانوا فيها.
ما سبب الحادث؟
عاشت مدينة بروج البلجيكية حالة من الاستنفار الأمني مساء اليوم، بعدما نشب حريق في إحدى الحافلات المخصصة لنقل جماهير برشلونة إلى ملعب يان برايدل، قبل المواجهة المرتقبة أمام كلوب بروج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مجموعة من مشجعي برشلونة، ضمن ما يقارب 1300 مشجع كتالوني حصلوا على تذاكر اللقاء، كانوا في طريقهم إلى الملعب عبر الحافلات التي خصصتها الجهات المنظمة لنقل الجماهير من ساحة فريداجماركت الواقعة في وسط المدينة إلى الملعب، الذي يبعد نحو خمسة كيلومترات فقط.
وخلال الرحلة، قام عدد من المشجعين بإشعال ألعاب نارية "شماريخ" داخل الحافلة، في أجواء احتفالية صاخبة، قبل أن تتحول الحماسة إلى كارثة مصغّرة، بعدما اشتعلت النيران سريعًا في أجزاء من المركبة بسبب الدخان الكثيف وحرارة اللهب.
وتسببت الحادثة في حالة من الذعر بين الركاب، ما دفع السائق إلى التوقف الفوري، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء والشرطة البلجيكية لإخلاء الحافلة والسيطرة على الحريق في الوقت المناسب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع قبل ساعة ونصف تقريبًا من انطلاق المباراة، ما أدى إلى تعطل خدمة النقل المخصصة لجماهير برشلونة مؤقتًا، وسط قلق واضح في صفوف المشجعين الذين كانوا بانتظار الحافلات الأخرى للانتقال إلى الملعب.
الجماهير تسير على الأقدام بسبب الحادث
وفي وقت لاحق، وبينما كان عدد من مشجعي برشلونة يسيرون نحو الملعب سيرًا على الأقدام برفقة الشرطة من ساحة جراند ماركت (الميدان الرئيسي للمدينة)، تعطّل خدمة النقل الجماعي الخاصة بالجماهير الكتالونية بسبب الحريق الذي نتج عن الألعاب النارية.
وقد تسببت النيران في تصاعد دخان كثيف قبل أن تمتد إلى سقف الحافلة وتشتعل بالكامل.
وتحرّكت قوات الأمن بسرعة لإخلاء المشجعين الذين كانوا ينتظرون وسيلة النقل، فيما اضطر آخرون — ممن كانوا يجلسون في المقاهي والمطاعم القريبة — إلى مغادرة المكان وسط حالة من الارتباك والخوف حول ما إذا كانت الحافلات الأخرى ستواصل عملها بعد الحادث.
وبسبب ذلك، قرر عدد من الجماهير التوجه سيرًا على الأقدام إلى ملعب يان برايدل للحاق بالمباراة في الوقت المحدد.
ما القادم لبرشلونة؟
يخوض فريق برشلونة مواجهة أوروبية صعبة عندما يحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في لقاء يطمح من خلاله المدرب هانزي فليك إلى تحقيق الفوز الثالث في أربع مباريات بالبطولة القارية الأهم.
ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بعدما استفاد الأخير من تراجع مستوى الفريق الكتالوني نتيجة الإصابات وتذبذب النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما جعل لقاء بروج بمثابة اختبار لاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير.
ويدخل رجال فليك اللقاء بحثًا عن تعزيز مركزهم في مجموعتهم الأوروبية، بعدما فازوا على نيوكاسل في الجولة الأولى، ثم خسروا أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يعودوا بانتصار ثمين على أولمبياكوس، ليواصلوا سعيهم نحو التأهل المبكر إلى الدور التالي على حساب بروج.
ويرغب فليك في أن يظهر فريقه بصورة أكثر إقناعًا هجوميًا، خاصة بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين مؤخرًا بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى، مؤكدًا أن الأداء أمام بروج سيكون فرصة لتأكيد جاهزية الفريق للمنافسة القارية.
وعقب اللقاء الأوروبي، يواصل برشلونة مشواره المحلي بمواجهة سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم الأحد 9 نوفمبر، في واحدة من أصعب المحطات للفريق، نظرًا لقوة سيلتا على أرضه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو المعروفة.
وسيحصل الفريق بعد ذلك على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث سيلتحق عدد من نجومه بمنتخباتهم، وعلى رأسهم لامين يامال الذي من المنتظر أن ينضم إلى المنتخب الإسباني استعدادًا لمباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويأمل برشلونة أن تكون مواجهة بروج بمثابة نقطة انطلاق جديدة لاستعادة الاستقرار الفني وتحقيق التوازن بين المنافسات المحلية والأوروبية.