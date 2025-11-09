اتُهم بـ"تهديد" الحكم وواقعة مشابهة في الهلال .. خبير تحكيمي يرد على المطالبات بمعاقبة كريستيانو رونالدو!

"حظ سعيد .. مباراة جيدة تؤديها"، هكذا تحدّث القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع عبد الله الشهري، حكم مباراة فريقه النصر أمام نيوم، بعد نهاية الشوط الأول، والتي أثارت جدلًا كبيرًا، بسبب تحدثه بنبرة غاضبة للغاية، ما يضع مؤشرًا حول السخرية من قرارات الحكم.

ورصد الناقل الرسمي، حديثًا بنبرة اعتراض من قِبل كريستيانو رونالدو، على الحكم عبد الله الشهري، قبل أن يتركه ويردد "مباراة جيدة تؤديها"، ليثير جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بأن قائد النصر يسخر من الحكم، أو يمارس الضغط عليه، بل بلغ الأمر حدة اتهامه بتوجيه رسالة تهديد صريحة للحكم، لتظهر مطالبات عديدة بمعاقبته.

كريستيانو رونالدو كان محور "جدل" واسع، خلال الساعات الماضية، بسبب لقطة الاعتراض على الحكم، وكذلك هدفه الذي جاء من ركلة جزاء، تم التشكيك أيضًا في قانونيتها، فضلًا عن ظهوره في لقطة، أشار فيها للحكم عبد الله الشهري، تجاه لاعب نيوم، الذي تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، بعد توجه الحكم إلى تقنية الفيديو.