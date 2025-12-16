AFP
"اتهامات ريال مدريد أكاذيب".. بيان شديد اللهجة من رابطة الحكام الإسبانية ضد فلورنتينو بيريز!
بيريز يفتح النار على التحكيم الإسباني
شنّ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، هجوماً عنيفاً على المؤسسات الكروية في إسبانيا خلال خطاب عيد الميلاد التقليدي، واصفاً "قضية نيجريرا" بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".
واتهم بيريز كلاً من رابطة "الليجا" والاتحاد الإسباني بالتخلي عن مسؤولياتهما وترك النادي الملكي يقاتل وحيداً لتحقيق العدالة، في وجه ما وصفه بـ"الفساد المنهجي" الذي استمر لعقدين عبر مدفوعات برشلونة المشبوهة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.
وأبدى بيريز استهجانه الشديد لمحاولات المسؤولين دفن القضية ومطالبتهم "بنسيان الأمر"، مؤكداً أن ناديه لن يصمت أمام ملف يعتبره جرحاً مفتوحاً يهدد نزاهة اللعبة. ورغم استعراضه للقوة المالية للنادي، شدد بيريز على أن القلق من الوضع التحكيمي يطغى على الاحتفالات، مشيراً إلى أن هذا الفساد ربما تسبب في أضرار جسيمة لأندية أخرى، ومجدداً عزمه على مواصلة المعركة القانونية مهما كانت الضغوط.
- Getty
رابطة الحكام ترد على بيريز
ذكرت الرابطة أن "الجسم التحكيمي الإسباني يعمل باستقلالية ودقة ومهنية، ولا يشكل جزءاً من أي مؤامرة أو تواطؤ مع مصالح الأندية أو المسؤولين". وفيما يتعلق بقضية نيجريرا، أوضحت أنه "لم يتم التحقيق مع أي حكم أو توجيه اتهام له طوال فترة التحقيق. لا يمكننا اعتبار تهمة الفساد ضد الحكام صحيحة".
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الرابطة أن "الاتهامات المعممة ضد الحكام تضر بشكل غير عادل بسمعة المهنيين الذين يمارسون عملهم تحت أقصى ضغط وتدقيق عام مستمر، وبنظافة المسابقة نفسها".
وتصر الرابطة على أن "التحكيم لا يمكن استخدامه كذريعة لتبرير النتائج الرياضية. كرة القدم تُلعب وتُحسم (فوزاً وخسارة) في أرض الملعب".
دفاع عن بابلو جونزاليس فويرتس
بعد الهجمات القاسية التي تعرض لها في الساعات الأخيرة، بدءاً من الرئيس المدريدي نفسه. أعربت الرابطة عن "دعمها للزميل بابلو جونزاليس فويرتس (حكم الفيديو في مباراة ألافيس) ولجميع الحكام والحكمات في إسبانيا، الذين يستحق عملهم المهني والشخصي الاحترام المؤسسي والاجتماعي. نحن نرفض أي محاولة لشخصنة الهجمات أو نزع الشرعية علناً عن الحكام دون أسس".
وتعتبر أن "تهمة التهديدات في المؤتمر الصحفي لنهائي كأس الملك لموسم 2024-25 عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، وهي، على أقل تقدير، كذب"
وتضيف الرابطة أن "التصريحات في المؤتمر الصحفي لنهائي كأس الملك لموسم 2024-25 من قبل حكام المباراة كانت تهدف إلى إظهار أن العنف ضد الحكام ومحيطهم العائلي في جميع فئات كرة القدم الإسبانية كان يصل إلى مستويات غير مقبولة، ونتيجة لذلك، ومن بين أسباب أخرى، اتخذت المجموعة قراراً بتأسيس هذه النقابة. وفي أي حال من الأحوال، كما يظهر بوضوح في الصور، لم يحدث أي تهديد ضد أي نادٍ، كما يريد ريال مدريد أن يصور الأمر. إنه لأمر خطير جداً أن يتمسك هذا النادي بتصريحات بعيدة عن الواقع، والتي قد تخلق مناخاً غير رياضي في المنافسة الإسبانية".
تُذكّر الرابطة الإسبانية لحكام كرة القدم بأن "التحكيم يشكل ضمانة أساسية للحيادية والعدالة في المنافسة. إن ربط الجسم التحكيمي بشكل عام بفضائح مزعومة، دون سند قضائي أو أدلة ملموسة، يقوض الثقة في النظام ويضر بكرة القدم الإسبانية ككل".
- Getty Images Sport
قضية نيجريرا لا تزال جارية
فيما يتعلق بقضية نيجريرا، تصر الرابطة على أنه: "حتى اليوم، لا يوجد أي اتهام أو تحقيق يخص الحكام طوال وقت التحقيق المنقضي، ولذلك من الضروري الحفاظ على مبدأ قرينة البراءة وتجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة لدى الرأي العام".
ولهذا السبب، تعتبر الرابطة أنه من الخطير جداً "الاستمرار في اتهام الحكام بأنهم اتخذوا قرارات لصالح نادٍ ما، أو كتطور ثانٍ للحجة، اتهام الحكام بأنهم قد يتخذون قرارات لمعاقبة نادٍ آخر. هذا النوع من التصريحات يخلق بيئة ضارة بالسير الطبيعي للمنافسة".
تُذكّر الرابطة أيضاً بأنه منذ أشهر في "لجنة إصلاح التحكيم، يجري حوار مستمر، بدعم من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، يشارك فيه ممثلو الأندية المحترفة، للاستماع إلى المقترحات وتحليل المخاوف والعمل بطريقة نقدية وبناءة، دائماً بهدف تعزيز المنافسة وكرة القدم الإسبانية من خلال عمل تحكيمي محايد ومهني وشفاف. وحيث لم يحضر ريال مدريد الاجتماع الأخير".
وتختتم الرابطة الإسبانية لحكام كرة القدم بالتأكيد على أنها "ترفض الاتهامات التي لا أساس لها وتجدد التزامها بالاستقلالية والشفافية والتحسين المستمر للتحكيم في إسبانيا. تحتاج كرة القدم إلى مؤسسات مسؤولة تضيف المصداقية والاحترام، وليس خطابات تقوض الثقة وتغذي مناخ المواجهة بعواقب حقيقية على الجسم التحكيمي".
