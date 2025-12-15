كأس العرب 2025 | هاجم اتحاد الكرة وسخر من "حال" المنتخب السعودي! .. نبوءة وليد الفراج بعد الخسارة أمام الأردن

سخر الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، من واقع منتخب بلاده؛ وذلك بعد الهزيمة أمام الأردن، مساء اليوم الإثنين.

السعودية خسرت (0-1) أمام منتخب الأردن، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبهذه النتيجة.. سيواجه الأردن نظيره المغربي، في المباراة النهائية من البطولة العربية؛ حيث فاز أسود الأطلس على الإمارات (3-0).