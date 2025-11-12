Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

"المتغطي بخطاب اتحاد الكرة عريان"! .. سخرية من الأهلي بسبب أزمة السوبر والمدير الرياضي يجهز لقرارات مهمة

كواليس مهمة من داخل البيت الأهلاوي..

يعيش مشجع النادي الأهلي على وقع العديد من الأحداث؛ التي تهدد مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

أبرز هذه الأحداث؛ هي أزمة بطولة كأس السوبر السعودي والإصابات العديدة التي ضربت نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب الغيابات المؤثرة خلال بطولة أمم إفريقيا.

    سخرية قوية من النادي الأهلي بسبب أزمة السوبر السعودي

    وفي هذا السياق.. سخر الإعلامي الرياضي محمد البكيري من النادي الأهلي؛ بعد التطورات المثيرة في أزمة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والذي توّج الفريق الأول لكرة القدم به رسميًا.

    البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الأربعاء: "شكل السوبر السعودي سيطير من النادي.. يا أهلاوية الحقوا التقطوا صورًا مع الكأس، لا تضمنوا اللقب".

    وواصل الإعلامي الرياضي المقرب من الاتحاد سخريته؛ بالقول: "المتغطي بخطاب اتحاد الكرة.. عريان".

    اتحاد الكرة السعودي كان قد وجّه خطابًا إلى النادي الأهلي، أكد فيه على صحة مشاركته في بطولة كأس السوبر المحلي 2025-2026؛ وذلك بعد اعتذار الهلال عن التواجد، بشكلٍ رسمي.

    أزمة كأس السوبر السعودي 2025-2026

    بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والتي استضافتها هونج كونج على أراضيها؛ كان من المقرر أن يُشارك فيها نادي الهلال، إلى جانب الثلاثي "النصر، الاتحاد والقادسية".

    لكن.. الهلال فاجأ الجميع بـ"اعتذاره" عن المشاركة في البطولة، بسبب إرهاق نجوم الفريق عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025؛ الأمر الذي استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدعوة النادي الأهلي بدلًا منه.

    وهُنا.. واجه الأهلي الفريق القدساوي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بينما تقابل النصر مع عملاق جدة الآخر نادي الاتحاد.

    وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.

    وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي - حال تأهله له - أو من أي مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.

    هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.

    ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

    ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الانسحاب من السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية المنظورة حتى وقتنا هذا.

    ودخل القادسية كـ"طرف" في القضية أمام مركز التحكيم، في الساعات القليلة الماضية؛ حيث طالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي - على أن يكون هو أحد طرفيه -، باعتباره فائزًا على الهلال حسب قرار لجنة الاستئناف.

    قرارات مهمة مرتقبة من مدير الأهلي الرياضي

    على جانب آخر.. يستعد البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي؛ لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، خلال الأيام القليلة القادمة.

    ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" مساء يوم الأربعاء، يعمل روي بيدرو على تغيير الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب الإصابات العديدة، التي تعصف بأبرز النجوم.

    الصحيفة أشارت إلى أن المدير الرياضي للأهلي، يرى بأن غياب أبرز نجوم الفريق الأهلاوي، عن عديد المباريات المهمة في الموسم الحالي؛ كان له أثرًا سلبيًا كبيرًا على الأداء والنتائج.

    أيضًا.. يعمل روي بيدرو باراز - حسب نفس الصحيفة - على تقييم جميع اللاعبين؛ من أجل الاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وإيجاد حلول لغياب 3 من أبرز نجوم الفريق الأهلاوي.

    ويفتقد الأهلي خلال الفترة القادمة؛ لكل من الساحر الجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوارد ميندي ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه؛ بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا.

    وتستضيف المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بمشاركة 24 منتخبًا؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".