ابن واين روني يخرج من مقاعد البدلاء ليقود مانشستر يونايتد تحت 18 سنة إلى الفوز بعد تأخره، ويضمن فريق دارين فليتشر مكانه في نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز

قدمت أكاديمية مانشستر يونايتد الشهيرة ليلة أخرى من كرة القدم المثيرة، حيث حجز فريق دارين فليتشر تحت 18 عامًا مكانه في نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. في أداء قوي عكس روح أعظم عصور الفريق الأول، عاد الشياطين الحمر الصغار من تأخرهم المبكر ليهزموا وست هام 3-1 بعد الوقت الإضافي.

أثارت هذه النتيجة الصعبة احتفالات صاخبة في مجمع كارينجتون للتدريب. ويؤكد هذا النتيجة المبهرة أن النادي يواصل تقليده العريق في تطوير المواهب من الدرجة الأولى، مما يضمن قدرة هؤلاء الشباب الواعدين على الأداء تحت ضغط شديد عندما تكون المخاطر في أعلى مستوياتها.