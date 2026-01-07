ابن "مدرب الـ 10 دقائق" في مهمة مستحيلة.. روسينيور يتحدى "مقصلة" تشيلسي بعقد تاريخي!

يصل روسينيور إلى "ستامفورد بريدج" قادماً من ستراسبورج الفرنسي، ليصبح رابع مدرب دائم في عهد الملاك الجدد، رغم خلو سجله من أي تجربة تدريبية سابقة في "البريميرليج".

وبينما يواجه المدرب الشاب تحدي الانتقال من أجواء "تشامبيونشيب" والدوري الفرنسي إلى ضغوط الأندية الكبرى، تبرز تساؤلات عديدة حول فلسفته وقدرته على القيادة.

في السطور التالية، نغوص في رحلة روسينيور، من بداياته كمساعد لواين روني في ديربي كاونتي، وصولاً إلى المقعد الساخن في غرب لندن.