وقال كاراجر عن صلاح "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان أمرًا مخزيًا. البعض وصفه بأنه اندفاع عاطفي، ولكني لا أعتقد ذلك. صلاح توقف في المنطقة المختلطة، أربع مرات في ثماني سنوات مع ليفربول".

وتابع "إنه أمر مدبّر بينه وبين وكيل أعماله، لإحداث أقصى قدر من الضرر وتعزيز موقفه. الطريقة التي يعاملون بها محمد صلاح مؤخرًا غير عادلة على الإطلاق، العبارة التي لفتت انتباهي هي "ألقي به تحت الحافلة"، لقد ألقى بالنادي تحت الحافلة مرتين في آخر 12 شهرًا، مع المدير الفني الحالي، يجب أن يبذل قصارى جهده لمساعدة النادي على الخروج من أصعب فترة يمر بها منذ الخميسينيات، لكنه لم يفعل ذلك".

وردًا على تصريحات كاراجر، خرج أديبايور ليؤكد أن ما ذكره أسطورة الريدز، يفتقر إلى الاحترام، مؤكدًا أن صلاح هو أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

وأوضح أديبايور "كما تعلمون، بعض اللاعبين كانوا محظوظين لأنهم ولدوا في مناطق معينة. أعتقد أن كاراجر كان محظوظًا لأنه ولد في ليفربول، ولهذا السبب يمكنه أن يعلن "لقد فزت بشيء"، أما صلاح، فقد فاز بالدوري، ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "محمد صلاح كان أفضل هداف لهم (ليفربول) لعدد لا أعرفه من السنوات. أعتقد أنه يدخل حتى في النقاش حول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. هذا أمر كبير، وأن يأتي كاراجر ويقلل من احترام هذا الشخص على الهواء، بالنسبة لي أمر لا يصدق".