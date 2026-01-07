"خيانة الفانتازي".. نجم وطبيب ليفربول يسربان "سر الغرفة المغلقة" قبل قمة آرسنال!

تظل جاهزية إيكيتيكي الشغل الشاغل للجهاز الفني في مركز تدريب "أكسا"، مع تصاعد وتيرة الاستعدادات لواحدة من أهم مباريات الموسم.

غاب المهاجم الفرنسي، الذي أصبح ركيزة أساسية في هجوم ليفربول منذ وصوله، عن التعادل (2-2) يوم الأحد الماضي، بسبب مشكلة صحية طفيفة.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، كشف المدرب الهولندي أرني سلوت أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً لم ينضم بعد إلى المجموعة الرئيسية لخوض حصة تدريبية كاملة.

وقال سلوت: "لم يتدرب معنا حتى الآن، ولنرى ما إذا كان بإمكانه فعل ذلك اليوم، قلت قبل يومين أو ثلاثة أيام إنه لن يغيب لفترة طويلة، لكن المباريات تأتي متلاحقة، لذا فهو في مرحلة وسطية مع الفريق، وقد يستغرق الأمر منه يوماً أو يومين إضافيين".