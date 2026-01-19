Getty Images Sport
"لاعب رائع ولكن" .. إيفرا يهاجم نجم سيتي بعد تصريح "قتل" مانشستر يونايتد
- Getty Images Sport
يونايتد يتألق ضد سيتي
ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون النتيجة أكبر بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي شهد إلغاء أهداف من أماد ديالو وبرونو فرنانديش وماسون ماونت في شوطي المباراة. كما سدد فريق كاريك الكرة مرتين في العارضة عن طريق هاري ماجواير وأماد.
كما أن حارس مرمى سيتي جانلويجي دوناروما أنقذ سلسلة من الكرات بينما كان فريق بيب جوارديولا يكافح لاحتواء منافسيه، لم يتمكن سيتي من تسديد سوى كرة واحدة على المرمى في أولد ترافورد في مباراة السبت، بينما أنهى مانشستر يونايتد سلسلة من أربع مباريات دون فوز بأسلوب رائع.
بعد المباراة، سارع الظهير الأيسر السابق للريد ديفلز إيفرا إلى انتقاد مهاجم مانشستر سيتي ريان شرقي لـ"عدم احترامه" مانشستر يونايتد. ووجه اللاعب الدولي الفرنسي كلمات قوية لمانشستر يونايتد بعد انتقاله في الصيف من ليون إلى إنجلترا.
بعد حصة تدريبية مع زملائه الجدد في الولايات المتحدة، قال شرقي: "لم يعجبني فوز مانشستر يونايتد على ليون [في الدوري الأوروبي الموسم الماضي] لأنني من ليون. الآن أنا في انتظار المباراة (لأقضي عليهم). كنت (أريد) فقط الذهاب إلى مانشستر سيتي".
"عندما لا تحترم مانشستر يونايتد، هذا ما ستحصل عليه"
شرقي، الذي بدأ مباراة ديربي مانشستر على مقاعد البدلاء، كان يأمل في تحقيق فوز على منافس مانشستر سيتي على أرضه، لكن الأمر لم يسر على ما يرام بالنسبة للمرشح للقب.
بعد فوز مانشستر يونايتد 2-0، انتشرت تعليقات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، واستغل إيفرا الفرصة للسخرية علنًا من مواطنه.
رداً على أحد المنشورات على إنستجرام، كتب أسطورة مانشستر يونايتد: "لاعب رائع، لكن عندما لا تحترم مانشستر يونايتد، هذا ما تحصل عليه. FOREVRA RED."
لم يتمكن شرقي من الحفاظ على مستواه الرائع بعد أن حل محل فيل فودن في الشوط الثاني في أولد ترافورد. في الواقع، فشل الفرنسي في صنع أي فرصة، ولم يسدد أي تسديدة أو يكمل أي مراوغة، بينما قدم مانشستر يونايتد أداءً رائعًا أعاق فرص مانشستر سيتي في الفوز باللقب.
هذه النتيجة، إلى جانب تعادل آرسنال 0-0 مع نوتنجهام فورست مساء السبت، تعني أن سيتي يتأخر بسبع نقاط عن متصدر الدوري بعد 22 مباراة.
- Getty Images Sport
جوارديولا يرفض إلقاء اللوم على الحكام في الهزيمة
في أعقاب الهزيمة 2-0 أمام مانشستر يونايتد، رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إلقاء اللوم على الحكام في خسارة فريقه. كانت مباراة ديربي مانشستر هي المباراة السادسة لمانشستر سيتي في آخر 17 يومًا، والتي فاز فيها مرتين فقط، إحداهما كانت ضد فريق إكستر من الدرجة الأدنى في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويعتقد جوارديولا أن نقص الطاقة، وليس قرار أنتوني تايلور بعدم طرد ديوجو دالوت في وقت مبكر بسبب تدخل خطير على جيريمي دوكو، هو ما كلف سيتي المباراة.
"الفريق الأفضل فاز"، اعترف جوارديولا بعد الخسارة. "كان لديهم ما لم يكن لدينا. نحن نتحدث دائمًا عن الطاقة التي نحتاجها. إنها مرتبطة بكيفية الدفاع، في بعض اللحظات، وفي بعض المواجهات، وفي بعض المواقف، ولكن أيضًا بالكرة. هذه هي المباراة الـ27 لي في الديربي. جئت إلى هنا مرات عديدة و[اليوم] لم نكن في المستوى المطلوب للفوز في هذا النوع من المباريات".
وأردف: "نحن نحاول. نتحدث عن ذلك، لكننا كنا نمتلك تلك الطاقة قبل أربعة أيام في نيوكاسل. حتى في سندرلاند وفي المباريات الثلاث التي تعادلنا فيها، لعبنا بشكل جيد للغاية في العديد من الجوانب، لكن اليوم، لا. علينا فقط أن نقبل ذلك ونمضي قدمًا".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لكن جوارديولا صرح أن دالوت كان يجب أن يتلقى بطاقة حمراء في الدقائق الأولى من المباراة. فقد قام الظهير البرتغالي بضرب دوكو في ركبته، لكن على الرغم من مراجعة حكم الفيديو للحادثة، اعتبر قرار تايلور بإشهار البطاقة الصفراء عقوبة مقبولة.
وأضاف جوارديولا: "إنها بطاقة حمراء، لكن سيكون من السوء كمدرب أن أحلل ذلك على أنه سبب [خسارة] المباراة - الأمر كما هو". أعتقد أننا كان يمكن أن نلعب 85 دقيقة بعشرة لاعبين ضد 11 لاعبًا، لكن إذا لعبنا بالطاقة التي لعبنا بها، فلن نكون قريبين من ذلك. يمكنني أن أقول ذلك وألوم [القرار]، لكننا لن ننضج ونتقدم".
سيحاول مانشستر سيتي العودة إلى المسار الصحيح عندما يواجه بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل أن يتحول التركيز إلى مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون. في غضون ذلك، سيتوجه مانشستر يونايتد إلى آرسنال المتصدر في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل.
