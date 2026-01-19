"لاعب رائع ولكن" .. إيفرا يهاجم نجم سيتي بعد تصريح "قتل" مانشستر يونايتد

ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون النتيجة أكبر بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي شهد إلغاء أهداف من أماد ديالو وبرونو فرنانديش وماسون ماونت في شوطي المباراة. كما سدد فريق كاريك الكرة مرتين في العارضة عن طريق هاري ماجواير وأماد.

كما أن حارس مرمى سيتي جانلويجي دوناروما أنقذ سلسلة من الكرات بينما كان فريق بيب جوارديولا يكافح لاحتواء منافسيه، لم يتمكن سيتي من تسديد سوى كرة واحدة على المرمى في أولد ترافورد في مباراة السبت، بينما أنهى مانشستر يونايتد سلسلة من أربع مباريات دون فوز بأسلوب رائع.

بعد المباراة، سارع الظهير الأيسر السابق للريد ديفلز إيفرا إلى انتقاد مهاجم مانشستر سيتي ريان شرقي لـ"عدم احترامه" مانشستر يونايتد. ووجه اللاعب الدولي الفرنسي كلمات قوية لمانشستر يونايتد بعد انتقاله في الصيف من ليون إلى إنجلترا.

بعد حصة تدريبية مع زملائه الجدد في الولايات المتحدة، قال شرقي: "لم يعجبني فوز مانشستر يونايتد على ليون [في الدوري الأوروبي الموسم الماضي] لأنني من ليون. الآن أنا في انتظار المباراة (لأقضي عليهم). كنت (أريد) فقط الذهاب إلى مانشستر سيتي".