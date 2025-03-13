ليس الأغلى في ناديه أو دوري روشن .. الكشف عما يكسبه إيفان توني أسبوعيًا وسنويًا مع الأهلي!

كم يتقاضى إيفان توني في الدوري السعودي للمحترفين بعد انتقاله من برينتفورد في عام 2024؟

بعد قضاء أربعة مواسم مع برينتفورد ومساعدتهم في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، انتقل إيفان توني أخيرًا من ملعب برينتفورد كوميونيتي إلى الأهلي في عام 2024 بحثًا عن عقد كبير آخر.

يشتهر المهاجم الإنجليزي بعاداته التهديفية، حيث سجل بانتظام لصالح برينتفورد في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية.

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نظرًا لوجود العديد من الخيارات أمام توني وقدرته على التسجيل بسهولة، كان على الأهلي تقديم صفقة مغرية للمهاجم من أجل الحصول على توقيعه، وبلا شك أصبح واحدًا من أعلى اللاعبين دخلًا في النادي.

ولكن كم يكسب اللاعب الإنجليزي بالضبط مع الفريق السعودي؟ لنكتشف ذلك!

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