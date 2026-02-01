Getty/GOAL
"لو الأهلي في البريميرليج" .. توني يرد بقوة على الانتقادات إلى الدوري السعودي
انتقال بمبلغ ضخم: عندما غادر توني الدوري الإنجليزي الممتاز
توني لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق برينتفورد، وسجل 20 هدفًا للبيز في أعلى مستوى ممكن في 2022-23. جذبت إنجازاته الكثير من الاهتمام، لكنه في النهاية لم يتمكن من الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في وطنه بسبب سعره المرتفع.
تلقى المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا عرضًا مغريًا من الأهلي في أغسطس 2024، وتم الاتفاق لاحقًا على انتقاله مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار). سجل توني 56 هدفًا في 72 مباراة مع فريقه الحالي.
- Getty Images Sport
منافس رونالدو: توني يطارد الحذاء الذهبي
ثلاثية في آخر مباراة له جعلته يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، متقدماً على نجم النصر رونالدو، ويستمتع توني بوقته في جدة بعد أن تذوق طعم النجاح في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.
وقد صرح لصحيفة "ذا ميرور" أنه يسير على خطى رونالدو وأنه تفاجأ بسرور بجودة المنافسة في المملكة العربية السعودية: "لم أكن أعرف الكثير عن الدوري المحترف، ولكن بعد أن انتقل رونالدو إلى هنا في عام 2023، تبعه عدد قليل من اللاعبين الآخرين. عندما أتيحت لي فرصة الانتقال، بحثت في الأمر بشكل أعمق لأرى ما هو عليه. وفي ذلك الوقت، بدا الأمر جيدًا. ثم عندما وصلت إلى هنا وخضعت لأول تدريب مع الفريق - على الرغم من أنهم ليسوا جميعًا لاعبين مشهورين، إلا أنهم جميعًا يجيدون لعب كرة القدم. من الواضح أن كل شخص سيكون له رأي حول المستوى، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون لهم رأي دون معرفة الحقيقة".
وأتبع: "بمجرد وصولي إلى هنا، أدركت أن الأمر سيكون صعبًا، وأن عليّ أن أركز وأعمل بجد، كما فعلت دائمًا. لحسن الحظ، هذا الأمر يؤتي ثماره. أنا أؤمن بنفسي وبما يمكنني تقديمه لأي فريق. هناك لاعبون جيدون هنا، ومجموعة جيدة أيضًا. لطالما آمنت بقدراتي وبمهاراتي في تسجيل الأهداف، خاصة مع وجود لاعبين جيدين حولي يساعدونني ويدعمونني".
تشكيلة إنجلترا لكأس العالم: هل سيلعب توني دور البديل لكين؟
يأمل توني أن تضمن له إنجازاته مكانًا في خطط توماس توخيل لكأس العالم 2026، حيث يستلهم من قائد منتخب إنجلترا هاري كين - الرجل الذي يسعى لتقديم الدعم له في الحدث الأبرز للفيفا.
قال المهاجم القوي عن الارتقاء بمستواه إلى مستوى آخر: "في العام الماضي، شعرت بحس حقيقي بتوقع مكان سقوط الكرة. الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم حقًا سيقولون إنها مسألة حظ. حتى عندما ترى إرلينج هالاند وهاري كين يسجلان جميع أهدافهما، سيظل الناس يقولون نفس الشيء. لكنها ليست مسألة حظ. المهاجمون لديهم أصعب مهمة في كرة القدم، لأنه عندما لا يفوز الفريق، فإن المهاجمين هم أول من يتم النظر إليهم تلقائيًا".
- (C)Getty Images
الدوري السعودي للمحترفين مقابل الدوري الإنجليزي الممتاز: توني يعلن عن منافسة
طُرحت أسئلة حول ما إذا كان قرار توني بالانتقال إلى السعودية سيكلفه في النهاية مكانه في منتخب إنجلترا، لكنه يؤكد أنه لم يتراجع عن مستواه.
وأضاف توني، الذي كان زميلًا لمهاجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو وجناح مانشستر سيتي السابق رياض محرز وحارس مرمى تشيلسي السابق إدوارد ميندي: "لقد قلت من قبل وسأقولها مرة أخرى، هناك لاعبون في هذه الدوري يمكنهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. المستوى عالٍ. لقد لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا أعرف ذلك جيدًا. لو كان الأهلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنا احتلينا مركزًا متقدمًا. هذا رأيي الشخصي. قد يرفضه الناس، لا مشكلة. لكنني أعرف زملائي في الفريق، وأعرف قدراتهم. عليك أن تكون في أفضل حالاتك كل أسبوع، لأنك إذا لم تكن كذلك، فسوف تتعرض للهزيمة. عليك أن تكون في الحالة الذهنية الصحيحة".
لا ينافس توني على التأهل إلى البطولات الأوروبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يقود الأهلي إلى المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين - متساوياً في النقاط مع رونالدو والنصر قبل مواجهة المتصدر الهلال يوم الاثنين.
