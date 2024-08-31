إيرلينج هالاند ضد وست هام | الآن نقولها بكل ثقة .. فتى الفايكنج قادر على كسر أسطورة الـ"60 هدفًا" في إنجلترا

الهاتريك الثاني على التوالي لنجم مانشستر سيتي..

ما هذه البداية المثالية يا فتى الفايكنج؟ يبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، بات أكثر شراسة هذا الموسم، وعزمًا على التهام مرمى الخصوم، بعد قيادة السيتي للفوز على وست هام يونايتد (3-1)، على ملعب لندن، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

المهاجم النرويجي يواصل زيارة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، فبعد تسجيل هدف في مرمى تشيلسي، بالجولة الأولى، وإحراز ثلاثة أهداف أمام إيبسويتش، في الجولة الثانية، ها هو يواصل دك الخصوم بهاتريك جديد في شباك وست هام.

وساهم هالاند بأهدافه السبعة، في حفاظ مانشستر سيتي، حامل اللقب خلال المواسم الأربعة الأخيرة، على العلامة الكاملة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور أولى 3 جولات من موسم 2024-2025.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء إيرلينج هالاند، في مباراة وست هام ضد مانشستر سيتي..